Alevler içinde kalana aracın içinde felçli adamı çekerek kurtaran kadın kahraman ilan edildi - Son Dakika

Alevler içinde kalana aracın içinde felçli adamı çekerek kurtaran kadın kahraman ilan edildi

Alevler içinde kalana aracın içinde felçli adamı çekerek kurtaran kadın kahraman ilan edildi
Son Güncelleme: 07.09.2023 14:55

Dallas'ta felçli bir adamın aracı alev alırken dışarı çekilmesini sağlayan iyi kalpli bir kadın, bir melek gibi övgü aldı. Dennis Brown'ın hayatını kurtaran bu gizemli kahraman, alevler arasından onu güvenli bir şekilde çıkardı. Brown ve ailesi, bu kadına minnettar.

Amerika Birleşik Devletlerinin Dallas eyaletinde, bir kadın belden aşağısı tutmayan felçli adamı yanan araçtan çekerek kurtardı.

Alevler içinde kalana aracın içinde felçli adamı çekerek kurtaran kadın kahraman ilan edildi

Dennis Brown isimli adam 22 yaşındayken bir kavga esnasına omiriliğine mermi isabet etmesi sonucu belden aşağı felç kaldı.

Dennis'in kiraladığı el kontrol sisteminesahip araç, aniden alev aldı. Dennis'in araçta mahsur kaldığını gören Tammi Arrington isimli kadın alevlere aldırış etmeden Dennis'i yanan araçtan çıkarmayı başardı.

Alevler içinde kalana aracın içinde felçli adamı çekerek kurtaran kadın kahraman ilan edildi

Dennis, kendisini kurtardıktan sonra olay yerinden uzaklaşan Tammiy'i bulmak için aracın alev aldığı anlara it görüntüyü paylaştı.

Dennis, kendisini kurtaranTammiy'i annesi ile beraber ziyaret edecek.

Alevler içinde kalana aracın içinde felçli adamı çekerek kurtaran kadın kahraman ilan edildi

Oğlunu yanmaktan kurtaran Tammiy'e nasıl teşekkür edeceklerini bilmediklerini söyleyen Dennis'in annesi, Tammiy, ile yaptıkları telefon görüşmesinde kendilerine insani olarak yapması gerekeni yaptığını bu yüzden bir teşekkkür beklemediğini söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alevler içinde kalana aracın içinde felçli adamı çekerek kurtaran kadın kahraman ilan edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:34 4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın ''Meydan senin'' sözüne cevap
15:16 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut'un İspanya'dan iadesini talep etti
15:14 Bakan Şimşek: Ücret düzenlemeleri, hedef enflasyona göre yapılacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: Parasal sıkılaştırma, enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sürecek
14:59 Süper Lig ile İtalya Serie A'yı kıyaslayan Balotelli'den bomba yorum: Türkiye'de seviye daha yüksek
14:57 Antalyasporlu futbolcu ailesi ile kaza geçirdi! 4 yaşındaki oğlunun durumu kritik
14:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilerimizle ilgili çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmak istiyoruz
14:52 Bennu Gerede'den evinde ölü bulunan eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda mesajı: Parlayan bir ışıktın
14:48 CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı
14:32 ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, Türkiye için faiz tahminlerini yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 15:47:46. #1.12#
SON DAKİKA: Alevler içinde kalana aracın içinde felçli adamı çekerek kurtaran kadın kahraman ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement