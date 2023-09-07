Alevler içinde kalana aracın içinde felçli adamı çekerek kurtaran kadın kahraman ilan edildi

Amerika Birleşik Devletlerinin Dallas eyaletinde, bir kadın belden aşağısı tutmayan felçli adamı yanan araçtan çekerek kurtardı.

Dennis Brown isimli adam 22 yaşındayken bir kavga esnasına omiriliğine mermi isabet etmesi sonucu belden aşağı felç kaldı.

Dennis'in kiraladığı el kontrol sisteminesahip araç, aniden alev aldı. Dennis'in araçta mahsur kaldığını gören Tammi Arrington isimli kadın alevlere aldırış etmeden Dennis'i yanan araçtan çıkarmayı başardı.

Dennis, kendisini kurtardıktan sonra olay yerinden uzaklaşan Tammiy'i bulmak için aracın alev aldığı anlara it görüntüyü paylaştı.

Dennis, kendisini kurtaranTammiy'i annesi ile beraber ziyaret edecek.

Oğlunu yanmaktan kurtaran Tammiy'e nasıl teşekkür edeceklerini bilmediklerini söyleyen Dennis'in annesi, Tammiy, ile yaptıkları telefon görüşmesinde kendilerine insani olarak yapması gerekeni yaptığını bu yüzden bir teşekkkür beklemediğini söyledi.