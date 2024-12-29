Aliyev: Rusya, uçağımıza ateş açtığı için tazminat ödemeli - Son Dakika
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Aliyev: Rusya, uçağımıza ateş açtığı için tazminat ödemeli

Aliyev: Rusya, uçağımıza ateş açtığı için tazminat ödemeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının Rus hava sahasında vurulduğunu belirtirken, Rusya'nın Azerbaycan'a özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.

29.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını belirterek, " Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ile mürettebata tazminat ödemelidir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi için düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonuna açıklamada bulundu. Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının 'Rus hava sahasında, Grozni şehri yakınlarında dışarıdan darbe aldığını' kaydeden Aliyev, uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini, kuyruk kısmının da yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü söyledi.

Aliyev, uçağın düşme nedeni olarak önce kuş çarpması ihtimalinin gösterildiğini anımsatarak, "Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya'da bazı çevreler bu ihtimal üzerinde durdu. Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan'dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi. Maalesef ilk üç gün varsayımlardan başka bir şey duymadık" ifadelerini kullandı.

Olayın derinlemesine araştırılacağından şüphe duymadığını aktaran Aliyev, "Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik. Sebebi açık. Çünkü bu kurumun ağırlıklı olarak Rus yetkililerden oluştuğu ve kurumun başında Rus vatandaşlarının olduğu bir sır değil. Kazanın hemen ardından Rusya'nın adil ve yeterli adımlar attığını görseydik belki itiraz etmezdik ancak konunun örtbas edilmeye çalışıldığını açıkça gördük" diye konuştu.

Aliyev, taleplerinin Rus tarafına açıkça ve resmen iletildiğini vurgulayarak, "Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi, suçunu kabul etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ile mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Diğer şartlarımızın da kabul edileceğini umuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Aliyev: Rusya, uçağımıza ateş açtığı için tazminat ödemeli - Son Dakika

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