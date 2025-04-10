Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" adlı uluslararası forumda dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"İKİ ÜLKEYLE YAKIN DOSTUZ"

Türkiye ve İsrail'in, Azerbaycan'ın yakın dostu olduğunu kaydeden Aliyev, "2021'de Şuşa Deklarasyonu'nu imzaladık. Biz Türkiye'yle müttefikiyiz" dedi. İsrail'i de "Azerbaycan için dost bir ülke" olarak tanımlayan Aliyev, bu karşılıklı dostluğun uzun yıllardır çeşitli zor durumlarla sınandığını söyledi. Aliyev, bu sebepten ötürü Türkiye ile İsrail arasında yaşanacak herhangi bir yanlış anlaşılmanın kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

BİR DÖNEM ARABULUCUK YAPTI

Aliyev ayrıca, Türkiye ve İsrail'in arasında buzların eridiği ve karşılıklı büyükelçi atanmasına kadar giden dönemde yapılan ilk müzakerelere arabuluculuk ettiklerini söyledi. Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımları atmış, bu kapsamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası iki ülke arasında tansiyon tekrar yükselmiş ve diplomatik ilişkiler yeniden kesilmişti.