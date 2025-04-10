Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz - Son Dakika
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Dünya

Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz

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Türkiye ve İsrail'in, Azerbaycan'ın yakın dostu olduğunu söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bu iki ülke arasında yaşanacak herhangi bir yanlış anlaşılmanın kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

10.04.2025 10:05  Güncelleme: 10:23
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" adlı uluslararası forumda dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur

"İKİ ÜLKEYLE YAKIN DOSTUZ"

Türkiye ve İsrail'in, Azerbaycan'ın yakın dostu olduğunu kaydeden Aliyev, "2021'de Şuşa Deklarasyonu'nu imzaladık. Biz Türkiye'yle müttefikiyiz" dedi. İsrail'i de "Azerbaycan için dost bir ülke" olarak tanımlayan Aliyev, bu karşılıklı dostluğun uzun yıllardır çeşitli zor durumlarla sınandığını söyledi. Aliyev, bu sebepten ötürü Türkiye ile İsrail arasında yaşanacak herhangi bir yanlış anlaşılmanın kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur

BİR DÖNEM ARABULUCUK YAPTI

Aliyev ayrıca, Türkiye ve İsrail'in arasında buzların eridiği ve karşılıklı büyükelçi atanmasına kadar giden dönemde yapılan ilk müzakerelere arabuluculuk ettiklerini söyledi. Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımları atmış, bu kapsamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası iki ülke arasında tansiyon tekrar yükselmiş ve diplomatik ilişkiler yeniden kesilmişti.

Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz
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Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gürkan Mirkan:
    zalimden, çocuk katilinden dost olunur mu? 76 3 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    Aliyev merak etme İsrail bizim hükümetin de dostu ama millet e mecbur düşman gösteriliyor o yüzden sakin ol gerçi sen daha iyi bilirsin kankani o da senin gibi sever itraili 35 19 Yanıtla
  • gezginler:
    bu açıklama hiç oldumu şimdi !!!!!!dostumun düşmanı düşmanımdır 50 1 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Besle kargayı oysun gözünü misali desene 40 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o.ç aluyevvv 31 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gahbe aliyevvvv 31 3 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Iki devlet bir millettik hani israil nasıl sizin dosdunuz olur 4 1 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Ermeni meselesinde Filistin ermenilere destek verirken İsrail Azerbaycan'a destek verdi. Diyeceksiniz ki masumlar ölüyor ever haklısınız ama Ermenistan ermenileri yüzünden de birçok Azerbaycan Türkü hayatını kaybetti. iki ucu da keskin bıçak. Azerbaycan'ın kendi düşüncesi ve politikası... 1 0 Yanıtla
  • k K:
    filistinde 100 bin insani bombabarla öldûren ve Yaralayan Israil ve amarikanin cok sevdikleri Sarayimizdaki Adam ve bu dikta amarikaya v israile teslim oldu. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    nasil dostun insan falan degilsin sen...cocuk katillerine ortak oldun 0 0 Yanıtla
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