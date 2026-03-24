Alkolü fazla kaçıran genç kadın, araçla kalabalığın arasına daldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkolü fazla kaçıran genç kadın, araçla kalabalığın arasına daldı

24.03.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Kentucky eyaletinde 20 yaşındaki Kaydence Carpenter, alkollü şekilde kullandığı Tesla ile bir otoparkta yayaların arasına daldı. En az 4 kişinin yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan Carpenter'ın alkol testini reddettiği ve saha testinde başarısız olduğu açıklandı. Çok sayıda suçlamayla yargılanan şüpheli, 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılırken ehliyetine el konuldu.

ABD'nin Kentucky eyaletinde 20 yaşındaki bir kadın, alkollü şekilde kullandığı Tesla ile yayaların arasına daldı. Olayda en az 4 kişi yaralanırken, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra çekilen gülümseyen fotoğrafı dikkat çekti.

Olay, Lexington kent merkezindeki bir otoparkta gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Polis, Kaydence Carpenter'ın aracı kaldırıma çıkararak bir grup yayaya doğru sürdüğünü açıkladı.

TARTIŞMA SONRASI ARACIYLA ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Carpenter'ın kaldırımdaki dört kişiyle tartıştığı, ardından hızla siyah renkli Tesla Model 3 aracına binerek önce geri manevra yaptığı görüldü. Daha sonra aracı hızla ileri süren şüpheli, panik halinde kaçmaya çalışan kalabalığın arasına daldı.

Görgü tanıklarına göre araç en az üç kişiye çarptıktan sonra otoparktan çıkarak tek yönlü bir yolda ters istikamette ilerlemeye devam etti. O anlarda çevredeki kişilerin aracı kovaladığı görüldü.

Alkolü fazla kaçıran genç kadın, araçla kalabalığın arasına daldı
Gözaltında böyle gülümsedi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından durdurulan Carpenter'ın gözlerinin kızarık olduğu, konuşmasının peltekleştiği ve yoğun alkol koktuğu belirtildi. Şüphelinin yapılan saha ayıklık testinde başarısız olduğu ve nefes testi vermeyi reddettiği açıklandı. Araçta ayrıca sahte kimlik bulunduğu ifade edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Carpenter hakkında 4 ayrı "ikinci derece saldırı", "birinci derece tehlikeye atma", "alkollü araç kullanma", "tehlikeli sürüş" ve "alkol satılan yerde 21 yaş altı kişiye izin verme" suçlamaları yöneltildi. Gözaltına alındıktan sonra 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Carpenter suçlamaları reddetti. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar ehliyetine el konulmasına karar verdi. Şüphelinin bir sonraki duruşması 14 Nisan'da görülecek. Yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tamamen iyileşmelerinin beklendiği bildirildi.

Kentucky, Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alkolü fazla kaçıran genç kadın, araçla kalabalığın arasına daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  Mert kursun Mert kursun :
    Şu olay bizde olsa devletin paraya ihtiyacı olur heryerde troller yazar 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:19:04. #7.13#
SON DAKİKA: Alkolü fazla kaçıran genç kadın, araçla kalabalığın arasına daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.