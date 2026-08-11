Alman Basını, 'Terörsüz Türkiye' Yasasını Değerlendiriyor - Son Dakika
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Alman Basını, 'Terörsüz Türkiye' Yasasını Değerlendiriyor

Alman Basını, \'Terörsüz Türkiye\' Yasasını Değerlendiriyor
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Alman medya, TBMM'nin kabul ettiği yasanın PKK ile barış sürecinde önemli olduğunu vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen "Terörsüz Türkiye" yasası, Alman basınında geniş yankı buldu. Alman medya kuruluşları, düzenlemenin Türkiye ile PKK arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik sürecin önemli adımlarından biri olduğunu ve yasanın uygulanmasının örgütün silah bırakması ve fesih sürecinin doğrulanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmesiyle ilgili Almanya'da yayın yapan Welt, Die Ziet, Handelsblatt, ZDF, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Saarbrücker Zeitung, Deutschlandfunk ve taz gibi medya kuruluşları, TBMM'de kabul edilen düzenlemeye ilişkin haber ve değerlendirmelere yer verdi.

Haberlerde, yasanın Türkiye ile PKK arasında yürütülen barış sürecini ilerletmeyi amaçladığı ve belirli şartların yerine getirilmesi halinde bazı PKK üyeleri hakkında cezaların ertelenmesinin önünü açtığı belirtildi.Yasanın TBMM Genel Kurulu'nda 468 oyla kabul edildiği, 88 milletvekilinin karşı oy kullandığı ve 6 milletvekilinin çekimser kaldığı aktarıldı.

Düzenlemeye göre, PKK üyelerinin öngörülen şartları yerine getirmeleri halinde cezaların ertelenmesinden yararlanabilmeleri mümkün olacağı ancak yasanın uygulanabilmesi için öncelikle güvenlik makamlarının PKK ve bağlantılı grupların kendilerini feshettiğini ve silahlarını bıraktığını doğrulaması gerektiği ayrıca bu doğrulamanın ardından sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanması ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Türkiye ile PKK arasındaki çatışmanın 1980'li yıllardan bu yana devam ettiği ve çatışmalarda on binlerce kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. PKK'nın, cezaevinde bulunan kurucusu Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Mayıs 2025'te örgütü feshetme ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldığını açıkladığı belirtildi.Örgüt üyelerinin daha sonra sembolik olarak silah bıraktığı ve PKK'nın Türkiye'deki güçlerini Irak'ın kuzeyine çekme kararı aldığı aktarıldı.

Haberlerde ayrıca PKK'nın Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Medya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alman Basını, 'Terörsüz Türkiye' Yasasını Değerlendiriyor - Son Dakika

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