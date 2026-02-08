Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı - Son Dakika
Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı
08.02.2026 18:39  Güncelleme: 19:01
Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı
Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Sedanur Gülhan ile Erasmus programı kapsamında yurt dışında bulunduğu sırada tanıştığı Alman vatandaşı Christian Peter Brook, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen törenle nişanlandı. Çiftin törende gösterdiği bayrak hassasiyeti ise dikkatleri çekti.

Erasmus programı kapsamında yurt dışında bulunduğu sırada Alman vatandaşı Christian Peter Brook ile tanışan Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Sedanur Gülhan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen törenle nişanlandı.

DAVETLİLERİ TÜRK BAYRAKLARI İLE KARŞILADILAR

Çift, Türk bayrağına yönelik provokoasyonlara tepki göstermek amacıyla Türk bayrağı temalı tören düzenledi. Davetliler girişte Türk bayrakları ile karşıladı.

Alman damadın Türk bayrağı hassasiyeti

"BAYRAĞA SAYGI ONURDUR"

Konseptin hazırlanma sürecinde damat tarafının da bilgilendirildiği, Christian Peter Brook'un ailesinin tüm ülke bayraklarının saygıyı hak ettiği görüşünü paylaştığı öğrenildi.

Alman damadın Türk bayrağı hassasiyeti

Çiftin nişan merasiminde "bayrağa saygı onurdur" mesajını vermeyi tercih ettiklerini belirtti. Temmuz ayında dünyaevine girmeyi planlayan çift, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

Alman damadın Türk bayrağı hassasiyeti
Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı - Son Dakika

