Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

Erasmus programı kapsamında yurt dışında bulunduğu sırada Alman vatandaşı Christian Peter Brook ile tanışan Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Sedanur Gülhan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen törenle nişanlandı.
Çift, Türk bayrağına yönelik provokoasyonlara tepki göstermek amacıyla Türk bayrağı temalı tören düzenledi. Davetliler girişte Türk bayrakları ile karşıladı.
Konseptin hazırlanma sürecinde damat tarafının da bilgilendirildiği, Christian Peter Brook'un ailesinin tüm ülke bayraklarının saygıyı hak ettiği görüşünü paylaştığı öğrenildi.
Çiftin nişan merasiminde "bayrağa saygı onurdur" mesajını vermeyi tercih ettiklerini belirtti. Temmuz ayında dünyaevine girmeyi planlayan çift, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.
