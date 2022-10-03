Alman vekilden skandal çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygulayın - Son Dakika
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Alman vekilden skandal çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygulayın

03.10.2022 16:42

Yunan basınına açıklamalar yapan Alman Federal Meclisi Üyesi Jürgen Trittin, Türkiye'yi AB ve NATO'nun ortak çıkarlarını baltalamakla suçladı. Bununla da kalmayan Alman vekil, AB'ye Türkiye'ye 'yaptırım uygulanması' çağrısında bulundu.

Türkiye- Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Batı ülkelerinden de konuya ilişkin açıklamalar geliyor. Yunan medyasına konuşan Alman Federal Meclisi Üyesi Jürgen Trittin, safını Yunanistan'dan yana tutarken, AB'ye de Türkiye ile ilgili skandal bir çağrıda bulundu.

"AB, TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMAYI DÜŞÜNMELİ"

Jürgen Trittin, Türkiye'yi düzenli olarak AB ve NATO'nun ortak çıkarlarını baltalamakla suçladı. Kathimerini gazetesine konuşan Alman milletvekili, "AB, ekonomik önlemler almayı ve Türkiye'ye yaptırım uygulamayı çok ciddi bir şekilde düşünmeli" dedi.

''TÜRKİYE, RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIM POLİTİKASINI BALTALIYOR''

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kremlin'e uygulanan yaptırımların Türkiye sayesinde beklenildiği kadar etki göstermediğini öne süren Trittin, "Türkiye, Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını baltalıyor, Suriye'de uluslararası hukuka aykırı hareket ediyor, Libya'ya yönelik BM silah ambargosunun kontrolünü engelliyor ve NATO müttefiki ve AB üyesi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnızca kendi iç siyasi avantajıyla ilgileniyor ve ittifakın çıkarlarını görmezden geliyor. NATO bünyesinde yaptırım mekanizmaları olmadığı gibi bir üyeyi de ihraç etmek mümkün olmadığı için AB'nin ekonomik önlemler almayı ve Türkiye'ye yaptırım uygulamayı çok ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Türkiye'nin Avrupa pazarına ve NATO ile ittifaka ihtiyacı var. Bunun çok açık bir şekilde belirtilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

''UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR''

Rusya-Ukrayna savaşında da değinen Trittin, "Bu savaş da siyasi bir anlaşma ile sona erecektir. Ancak Putin açıkça hiçbir şey müzakere etmeye istekli değil. Şu an seferberlik kararına güveniyor. Bu yüzden Ukrayna'nın desteğimize olan ihtiyacı devam ediyor. Askeri, siyasi ve ekonomik olarak o kadar güçlü olmalı ki, ona müzakere edilmemiş hiçbir sonuç dikte edilmemeli." dedi.

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Son Dakika Dünya Alman vekilden skandal çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygulayın - Son Dakika


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