Alman Hükümeti'nde bir Türk bakan! Cem Özdemir, Almanya'nın yeni Tarım Bakanı oldu!

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), çarşamba günü, koalisyon hükümeti için anlaştıklarını duyurmuştu.

Alman Bild gazetesi, yeni kurulan hükümette Cem Özdemir'in Tarım Bakanı olarak görev alacağını duyurdu. Gazeteye göre bu görev için Yeşiler Partisi Sözcüsü Steffi Lemke'nin ismi üzerinde duruluyordu ancak Cem Özdemir üzerinde anlaşıldı.

Spiegel dergisi de parti yönetiminin Cem Özdemir'in Tarım Bakanı, Steffi Lemke'nin de Çevre Bakanı olmasını istediğini, böylece Anton Hofreiter'in bakan olamayacağını yazdı

Angela Merkel'in yerine başbakanlık koltuğuna oturacak olan SDP üyesi Olaf Scholz, koalisyona katılacak partilere üye delegelerin 10 gün içinde ortak hükümet programına onay vereceklerini açıkladı.

BAKANLIKLARIN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Tarım Bakanlığının yanı sıra başbakan yardımcısı, dışişleri, ekonomi, çevre, aile bakanlığı da Yeşiller Partisi'nden seçilecek.

Maliye, adalet, ulaştırma ve eğitim bakanlıkları liberal eğilimli Hür Demokrat Parti'ye gidecek.

Koalisyon protokolünde, SPD'ye Başbakanlığın yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İmar Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının yanı sıra Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Eyaletlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı verildi.

Başbakan Olaf Scholz'un başbakanlığında kurulacak hükümette Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığını, partinin diğer Eş Başkanı Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanlığını üstleneceği, FDP Genel Başkanı Christian Lindner'in ise Maliye Bakanlığı görevine geleceği aktarıldı