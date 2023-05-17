Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesine yaptığı baskında 2 gazeteciyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesine yaptığı baskında 2 gazeteciyi gözaltına aldı

Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesine yaptığı baskında 2 gazeteciyi gözaltına aldı

17.05.2023 16:10

Alman polisi bugün Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın yaptı. Operasyonda Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alınırken, bu duruma Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu. Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi.

ALMAN MAKAMLARIYLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

ALTUN'DAN SERT TEPKİ: BU TUTUM KABUL EDİLEMEZ

Duruma tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum. Almanya'da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak göz altına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir. Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ'cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdangeri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve göz altına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesinin ofisini bastı, iki gazeteciyi gözaltına aldı

ÇELİK: FETÖ'CÜLERİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINMALARINI KINIYORUZ

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ'cülerin şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyoruz. FETÖ'cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya'nın dikkate alması gereken budur…"

Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesinin ofisini bastı, iki gazeteciyi gözaltına aldı
Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesine yaptığı baskında 2 gazeteciyi gözaltına aldı - Son Dakika


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