Almanya Başbakanı Scholz\'dan Gazze\'de Ateşkes Açıklaması

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki ateşkesle ilgili açıklamada bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye daha fazla insani yardımın hızla ulaşması gerektiğini belirterek, "Nihayet silahlar sustu. İsrailli rehineler nihayet serbest bırakıldı. Sivil halk çok büyük acılar çekti. Onların kaderi bizi de ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Scholz, iki devletli çözüm çağrısını yineleyerek, yakalanan ivmenin Filistin devletinin, İsrail devletiyle barış içinde bir arada var olabilmesini sağlamak için kullanılması gerektiğini bildirdi. Scholz, "Hamas rehineleri ailelerine kavuştu. Bu ilk adımı diğerleri takip etmelidir" değerlendirmesinde bulundu.