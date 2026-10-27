Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, yaklaşık sekiz yıl sonra Hefei\'ye ulaştı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, yaklaşık sekiz yıl sonra Hefei'ye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 27-31 Ekim tarihli resmi Çin ziyareti kapsamında Hefei Xinqiao Uluslararası Havalimanı'na indi. Şi Cinping'in davetiyle yaklaşık sekiz yıl sonra Çin'e giden Steinmeier, Şi Cinping, Başbakan Li Qiang ve Zhao Leji ile bir araya gelecek.
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hefei kentine ulaştı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 27-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Çin'in Hefei Xinqiao Uluslararası Havalimanı'na indi. Steinmeier yaklaşık sekiz yıl aradan sonra Çin'e yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Qiang ve Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji ile bir araya gelecek.
Kaynak: DHA
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