Almanya'da 7 eyalette eş zamanlı kara para baskını yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da 7 eyalette eş zamanlı kara para baskını yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya\'da 7 eyalette eş zamanlı kara para baskını yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da başkaları adına kara para akladığı öne sürülen suç ağına yönelik polis ve gümrük ekipleri 7 eyalette 30'dan fazla adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında soruşturmanın baş şüphelisi gösterilen 72 yaşındaki kadının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)- Almanya'da başkaları adına kara para akladığı öne sürülen suç ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Polis ve gümrük ekipleri, 7 eyalette 30'dan fazla adrese baskın yaptı. Operasyonda, aralarında 72 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Stuttgart Başsavcılığı ve Stuttgart Gümrük Soruşturma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Baden-Württemberg, Kuzey Ren-Vestfalya, Schleswig-Holstein, Hamburg, Aşağı Saksonya, Bremen ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Operasyona ülke genelinde yaklaşık 300 görevli katıldı.

Stuttgart bölgesinde yakalanan 72 yaşındaki kadın, soruşturmanın baş şüphelisi olarak gösteriliyor. Kadının, farklı sahte kimlikler de kullanarak ülke çapında bir kara para aklama ağı yönettiği öne sürülüyor. Diğer üç şüpheli ise Stuttgart çevresinde, Hamburg'da ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Lippe ilçesinde yakalandı. Dört şüphelinin tamamı hakkında çıkarılan tutuklama kararlarının uygulamaya konulduğu bildirildi.

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı banka hesabı ile paravan şirketlerden oluşan karmaşık bir sistem kurduğu değerlendiriliyor. Bu sistem üzerinden dolandırıcılık suçlarından elde edildiği belirtilen yüz binlerce avronun aktarıldığı iddia ediliyor.

Yetkililer, şüphelilerin kara para aklamakla kalmadığı, uyuşturucu sevkiyatlarının lojistiğini de sağlamış olabileceğinden şüpheleniyor. Ayrıca sahte faturalar düzenleyerek kayıt dışı çalışmayı kolaylaştırmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: ANKA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaAlmanyaPolisDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açıyor: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açıyor: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:10
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu “İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek“
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:36:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya'da 7 eyalette eş zamanlı kara para baskını yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei