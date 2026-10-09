Almanya\'da 7 eyalette eş zamanlı kara para baskını yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)- Almanya'da başkaları adına kara para akladığı öne sürülen suç ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Polis ve gümrük ekipleri, 7 eyalette 30'dan fazla adrese baskın yaptı. Operasyonda, aralarında 72 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Stuttgart Başsavcılığı ve Stuttgart Gümrük Soruşturma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Baden-Württemberg, Kuzey Ren-Vestfalya, Schleswig-Holstein, Hamburg, Aşağı Saksonya, Bremen ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Operasyona ülke genelinde yaklaşık 300 görevli katıldı.

Stuttgart bölgesinde yakalanan 72 yaşındaki kadın, soruşturmanın baş şüphelisi olarak gösteriliyor. Kadının, farklı sahte kimlikler de kullanarak ülke çapında bir kara para aklama ağı yönettiği öne sürülüyor. Diğer üç şüpheli ise Stuttgart çevresinde, Hamburg'da ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Lippe ilçesinde yakalandı. Dört şüphelinin tamamı hakkında çıkarılan tutuklama kararlarının uygulamaya konulduğu bildirildi.

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı banka hesabı ile paravan şirketlerden oluşan karmaşık bir sistem kurduğu değerlendiriliyor. Bu sistem üzerinden dolandırıcılık suçlarından elde edildiği belirtilen yüz binlerce avronun aktarıldığı iddia ediliyor.

Yetkililer, şüphelilerin kara para aklamakla kalmadığı, uyuşturucu sevkiyatlarının lojistiğini de sağlamış olabileceğinden şüpheleniyor. Ayrıca sahte faturalar düzenleyerek kayıt dışı çalışmayı kolaylaştırmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin incelemeler sürüyor.