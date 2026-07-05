Almanya'da AfD Oy Oranı %29 İle Lider - Son Dakika
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Almanya'da AfD Oy Oranı %29 İle Lider

05.07.2026 11:30
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Almanya'da AfD, %29 oy oranıyla liderliğini korurken, CDU/CSU %21'e geriledi. Kamuoyu AfD'ye bölündü.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da anketlere göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif  Parti (AfD), yüzde 29 oy oranıyla liderliğini korurken, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 21'e geriledi. AfD ile Birlik partileri arasındaki fark 8 puana çıktı, kamuoyu, partinin yasaklanması ve diğer partilerin uyguladığı "güvenlik duvarı" politikası konusunda da ikiye bölündü.

Almanya'da kamuoyu araştırma şirketi Insa'nın son pazar anketine göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi oy oranını koruyarak yüzde 29 ile birinci sıradaki yerini sürdürdü. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ise 1 puan kaybederek, yüzde 21'e geriledi. Böylece AfD ile Birlik partileri arasındaki fark 8 puana yükseldi.

Ankete göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 1 puan artışla yüzde 13'e yükselerek Yeşiller ile aynı seviyeye geldi. Yeşillerin oy oranı yüzde 13 olarak ölçülürken, Sol Parti yüzde 10'da kaldı.

Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) 1 puan artışla yüzde 4'e yükseldi. Hür Demokrat Parti (FDP) de yüzde 4'te kaldı. Her iki parti de bu sonuçlarla Federal Meclis'e girme barajının altında bulunuyor. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

Anket sonuçları, AfD'nin Erfurt'ta düzenlenen parti kongresiyle aynı dönemde açıklandı. Kongrede eş genel başkanlar Tino Chrupalla ile Alice Weidel iki yıl daha görevlerine yeniden seçildi. Parti kongresi, on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerine sahne oldu.

Öte yandan, Insa'nın gerçekleştirdiği bir başka araştırma, Alman kamuoyunun AfD'nin yasaklanması konusunda ikiye bölündüğünü ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 40'ı, parti hakkında yasak sürecini desteklediğini belirtirken, yüzde 45'i buna karşı çıktı, yüzde 15 ise görüş bildirmedi.

Araştırmada, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisiyle iş birliği ve koalisyonu reddeden güvenlik duvarı politikasına ilişkin görüşler de soruldu. Ankete katılanların yüzde 42'si bu tutumu doğru bulurken, yüzde 39'u yanlış olarak değerlendirdi. Yüzde 19 ise kararsız kaldı veya soruya yanıt vermedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da AfD Oy Oranı %29 İle Lider - Son Dakika

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