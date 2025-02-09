Almanya'da Aşırı Sağa Karşı Büyük Protestolar - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Aşırı Sağa Karşı Büyük Protestolar

Almanya'nın birçok kentinde yüz binlerce kişi, aşırı sağa karşı demokratik protestolar düzenledi.

09.02.2025 14:24
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın birçok kentinde aşırı sağa ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'ne (AfD) karşı kapsamlı protesto gösterileri düzenlendi. Yüz binlerce kişi, demokrasiye ve çoğulculuğa olan bağlılığını ve aşırı sağa karşı kararlılığını göstermek için protestolara katıldı.

Münih'te, "Demokrasi Sana İhtiyaç Duyuyor" sloganıyla, Theresienwiese Meydanı'nda miting düzenlendi. Mitinge Münih Film Festivali, Münih ve Freising Katolik Başpiskoposluğu, FC Bayern Münih ve TSV 1860 Münih gibi önemli kuruluşlar destek verdi.

Göstericiler, "Faşizm sınır dışı edilerek engellenemez", "Irkçılık ve nefret bir alternatif değildir", "Kahverengiye karşı renkli" ve "AfD yasağı şimdi" yazılı pankartlar taşıdı. 300 polisin görev aldığı mitingde, Avusturyalı bir konuşmacı, komşu ülke Avusturya'daki siyasi gelişmeleri hatırlatarak, Almanya'daki aşırı sağ tehdidine dikkat çekti.

Hannover'de de on binlerce kişi sokaklardaydı. Polis verilerine göre 24 bin kişi mitinge katıldı. Hannover'deki Opera Meydanı'nda konuşan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, aşırı sağın yükselişine karşı demokrasi savunusunun her gün yapılması gereken bir görev olduğunu vurgulayarak, "Sağa açılan kapı kapalı kalmalı" dedi.

"Ülke genelinde kitlesel katılım"

Leipzig'de binden fazla kişi, AfD'nin seçim mitingine karşı sokaklara çıktı. Rostock'ta 3 bin kişi "Herkes Faşizme Karşı - Rostock Birlikte Duruyor" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Bremen'de 35 bin kişi Domshof Meydanı'nda toplandı. Kalabalık nedeniyle yer değiştirildi. Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletlerinde de büyük katılımlı protestolar gerçekleştirildi. Gießen'de 13 bin, Darmstadt'ta 8 bin kişi yürüyüşe katıldı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Dortmund'da 2 bin 900 kişi protestoya katılırken, organizatörler bu sayının 5 bin olduğunu belirtti. Wuppertal, Aachen ve Duisburg'da da gösteriler düzenlendi. Nürnberg Kornmarkt Meydanı'nda 20 bin kişi " Bir Daha Asla, Şimdi" sloganıyla miting düzenledi. Bavyera'nın Rosenheim, Hof, Bamberg, Fürth ve Würzburg kentlerinde toplamda 10 bin kişi protesto yürüyüşüne katıldı.

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Aşırı Sağa Karşı Büyük Protestolar - Son Dakika

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