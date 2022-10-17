Almanya'da enerji krizi büyüyor: Hastanelerimiz kapanabilir - Son Dakika
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Almanya'da enerji krizi büyüyor: Hastanelerimiz kapanabilir

17.10.2022 08:32

Enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hızlı ve gerçekten etkili bir reaksiyon gösterememeleri durumunda hastanelerin kapanabileceğini ifade ederek özel fon ayrılmasına olumsuz baktığını belirtti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

"HIZLI REAKSİYON GÖSTERMEZSEK KAPANMALAR OLUR"

Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" uyarısında bulundu.

"HER ALAN İÇİN ÖZEL FON OLUŞTURAMAYIZ"

Karl Lauterbach, hastanelere özel fon ayrılmasına olumsuz baktığını aktararak, "Her alan için özel fon oluşturamayız." dedi.

HASTANELERİN YÜZDE 40'I İFLASIN EŞİĞİNDE

Alman Hastaneler Birliğinin eylül ortasında açıkladığı araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edilmişti. Birliğin Başkanı Gerald Gass da kliniklerin, artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini belirtmiş ve durumun gelecek yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da enerji krizi büyüyor: Hastanelerimiz kapanabilir - Son Dakika

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