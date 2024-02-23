Almanya\'da esrar kullanımını kısmen serbest bırakan yasa tasarısı kabul edildi

Almanya’da esrar kullanımını kısmen serbest bırakan yasa tasarısı, Federal Meclis’te (Bundestag) kabul edildi. Esrarın kontrol altında üretimini, temin edilmesini ve kullanılmasını koşullara bağlayan tasarı, hararetli tartışmaların ardından, 407 "Evet" oyuna karşı, "226" Hayır oyuyla Meclis'ten geçti. 4 milletvekili çekimser oy kullandı.
Başbakan Olaf Scholz’un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti, koalisyon ortakları Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile Sol Parti milletvekilleri tasarıya destek verirken, ana muhalefetteki muhafazakar Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU) karşı oy kullandı.
Tasarının yasalaşması ve yürürlüğe girmesi için Eyalet Temsilcileri Meclisi’nde de (Bundesrat) kabul edilmesi gerekiyor. Muhalefetin yoğun itirazları nedeniyle bu sürecin uzayabileceği belirtiliyor.
Esrar kullanımını kısmen serbest bırakan yasa, onay süreçleri tamamlandığı takdirde 1 Nisan’da yürürlüğe girecek ve Almanya esrar kullanımının yasal hale geldiği 9. ülke olacak.
Yetişkinler üzerlerinde 25 grama kadar esrar bulundurabilecek. Evlerde bulundurulabilecek esrar miktarı 50 gramı aşmayacak. Ayrıca yine evlerde üç kenevir bitkisi yetiştirebilecek.
Öngörülen sınırları aşan miktarlarda esrar bulunduranlar, para cezası ya da üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.
Kamuya açık alanlarda, örneğin parklarda, sokaklarda ya da meydanlarda esrar ancak akşam saat 20:00-07:00 arasında tüketilebilecek. Bunun dışında kalan saatlerde açık alanlarda esrar kullanımı yasak olacak.
Ayrıca yasa, çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamlarda, yakınlarında esrar kullanımını da yasaklıyor. Yetişkinler, çocuk veya gençlerin bulundukları kreşler, okullar, tesis, park ve spor sahalarına 100 metre mesafede esrar kullanamayacak. Ev veya özel ortamlarda çocuklar ve gençlerin bulunması durumunda da esrar kullanımı yasak olacak.
Federal Meclis'te kabul edilen yasa tasarısı Kenevir Kulüpleri kurulmasını öngörüyor. Dernek statüsüne sahip bu kulüpler resmi izinle kurulabilecek, 500 üyeye sahip olabilecek.
Evde şahsi tüketim için verilen kenevir yetiştirme izni dışında sadece bu kulüplerden esrar alınabilecek. Kulüpler kenevir bitkisi yetiştirme ve üyelerine esrar satma iznine sahip olacak.
Esrar satın almak isteyen herkes bu kulüplere üye olmak zorunda ve üyeler bir ayda en fazla en fazla 50 gram esrar satın alabilecek. 18-21 yaş arasındakiler ise ancak ayda 30 gram esrar satın alabilecek. Kenevir fideleri ve tohumları da bu kulüplerden satın alınabilecek. Ancak bu kulüplerde esrar kullanmak yasak olacak.
Eyaletler yeni düzenlemelere hazırlık yapmak zorunda olacağı için Kenevir Kulüpleri'ne ilişkin düzenlemeler 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girecek.
Hükümetin üzerinde çalıştığı planda, gelecek aylarda bazı bölgelerdeki eczanelerde veya devlet lisanslı mağazalarda esrar satışına izin verilmesi de öngörülüyor. Bunun için ayrı bir yasa tasarısının hazırlanacağı belirtiliyor
Almanya hükümeti, yeni düzenlemeyle esrarın kontrolsüz şekilde, toksik maddelerle karaborsada satışını önlemeyi, uyuşturucu kaçakçılarının da önünü kesmeyi hedeflediğini söylüyor.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, esrar kullanımını kısmen yasal hale getirerek karaborsayı çökertmeyi amaçladıklarını savundu. Lauterbach ayrıca uyuşturucuyla bağlantılı suçların azaltılmasını, organize suç örgütlerinin uyuşturucu ticaretinin sınırlandırılmasını ve kullanıcı sayısının azaltılmasını hedeflediklerini kaydetti.
Lauterbach düzenlemenin yanlış anlaşılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Esrar kullanımı yasal hale getiriliyor ama bu esrarın tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.
Almanya’da 18-25 yaş arasında esrar tüketenlerin oranının son 10 yılda 2 kat arttığını söyleyen Lauterbach, kendisinin de uzun süre esrarın yasallaşmasına karşı olduğunu, ancak bilim dünyasının kendisini bunun gerekliliği ve önemi konusunda ikna ettiğini belirtti.
Meclis'te kabul edilen yasa tasarısı, devletin kontrol edeceği yerler dışında esrar satışına daha sert cezalar getiriyor. 8 yaşın altındaki gençlere esrar satmanın cezası ağırlaştırılacak, bu suçlular 1 yıl yerine 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacak
Esrar kullanımının kısmen de olsa yasallaşmasına hem ana muhalefetteki Hristiyan Demokratlar hem de bazı uzmanlar tepkili.
Muhalefet, Sağlık Bakanı Lauterbach’ı "sorumsuzluk" ve "devleti uyuşturucu satıcısı haline getirmekle" suçluyor, yeni düzenlemelerin uyuşturucu kullanımını artıracağını, açık kimlikleriyle kulüplere üye olmak istemeyenlerin esrarı yine karaborsadan almaya devam edeceğini savunuyor.
Meclis'teki oylama öncesi konuşan muhalefet milletvekilleri iktidara geldiklerinde yeniden yasaları değiştireceklerini, esrar kullanımının yeniden yasaklanacağını söyledi.
Hekimler ve sağlık uzmanları da yasaya itirazlarını dile getirdi. Alman Hekimler Birliği Başkanı Klaus Reinhart de sağlık için büyük riskler oluşturduğunu söylediği esrarın bağımlılığa yol açabildiğine dikkat çekti. Reinhart, düzenli şekilde kullanılması halinde de, özellikle 25 yaş altındaki bireylerde, esrarın beyinde kalıcı hasar bırakabileceği konusunda uyardı
Almanya’da esrar kullananların sayısının 4 milyon 500 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.
Son anketler, esrarın yasallaşması konusunda Alman kamuoyunun ikiye bölündüğünü ortaya koyuyor. YouGov tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 42’si esrarın yasallaşmasından yana olduklarını, yüzde 47’si ise buna karşı olduklarını söyledi.Katılımcıların yüzde 11'i ise, yeni yasa hakkında fikir beyan etmek istemedi.
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