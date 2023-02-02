Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini öldü göstermek için benzerini öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini öldü göstermek için benzerini öldürdü

02.02.2023 13:51

Almanya'da akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. İddialara göre resmiyete ölü olarak geçmek isteyen bir kadın, kendisine benzeyen bir başka kadını öldürdü.

Almanya'nın güneyindeki Ingolstadt kentinde geçen yıl ağustos ayında, park halindeki bir otomobilde kanlar içinde bir kadın cesedi bulunmuştu. 50'den fazla kez bıçaklandığı tespit edilen kadının Irak asıllı bir Alman olan Sharaban K. olduğu açıklanmıştı. Sharaban K.'nin aile üyeleri de 23 yaşındaki genç kadının cesedini tespit etti.

OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak daha sonra yapılan otopsi raporu ise ortada şüpheli bir durumun olduğuna işaret ediyordu. Otopsiden sonra kurbanın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn'dan aynı isimli 23 yaşındaki Cezayirli bir güzellik blog yazarı olan Khadidja O. olduğu tespit edildi.

KENDİSİNE BENZEYEN KADINI ÖLDÜRMÜŞ

Polisin ortaya çıkardığı bilgilere göre iki kadın da birbirine çok benziyordu. İkisi de esmer tenli, düz siyah uzun saçlı ve özellikle ağır makyajlarıyla "çarpıcı bir şekilde birbirine benziyordu. Yetkililer 19 Ağustos 2022'de Sharaban K. ve onun erkek arkadaşı Sheqir K.'yı tutukladı ancak şimdiye kadar kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

ÖLÜ GÖRÜNMEK İSTEMİŞ

Ingolstadt eyalet savcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturmalar, sanığın (Sharaban K.) bir aile anlaşmazlığı nedeniyle saklanmak istediğini ve bu amaçla kendi ölümünü taklit etmek istediğini varsaymamıza yol açtı." dedi.

YORUMLAR
500
Çin'in En Büyük Lityum-İyon Pil Üreticisi Yurtdışındaki İlk Tesisini Kurdu Çin'in En Büyük Lityum-İyon Pil Üreticisi Yurtdışındaki İlk Tesisini Kurdu Alkollü kadın sürücü Almanya Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere çarptı: O anlar kamerada Alkollü kadın sürücü Almanya Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere çarptı: O anlar kamerada

Almanya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini öldü göstermek için benzerini öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Futbolu bırakıyor mu? Saçlarını kestiren Hamsik'in yeni stilini görenler gözlerine inanamadı
14:36 Fenerbahçe'den ara transferde şov! Müjdeyi İspanyol medyası verdi: Malsa transferi bitti
14:35 Yasak aşkın ön planda olduğu Yalı Çapkını dizisine gelen tepkilerden sonra senaryo değiştirildi
14:22 Fenerbahçe taraftarına müjdeyi İspanyol medyası verdi: Malsa transferi bitti
14:09 Çiftleşmek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi
12:52 İstanbul'un göbeğinde park halindeki otomobili çizerek üzerine "Öl" yazdılar
13:02 Kadın öğretmenden 4 öğrencisine cinsel istismar! Mide bulandıran olayda yeni detaylar ortaya çıktı
14:05 Transferi bitirmek için her şeyi yapacaklar! Konyaspor Real Madrid'in eski yıldızıyla görüşmelere başladı
13:30 Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ok gibi saplandı! Koltuk başka bir yere fırladı, sürücünün durumu ağır
14:00 Simpson'lar yine gündemde! Ülkedeki son on yılın en büyük grevinin olduğu gün TV'de yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2023 14:58:13. #1.12#
SON DAKİKA: Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini öldü göstermek için benzerini öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement