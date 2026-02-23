Almanya'da Sosyal Medya Yaş Sınırı Tartışması - Son Dakika
Almanya'da Sosyal Medya Yaş Sınırı Tartışması

23.02.2026 09:39
CDU ve SPD, sosyal medyada 14 yaş sınırı önerirken, CSU karşı çıkıyor; AB kararı yaz aylarında gelecek.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya'da çocukların sosyal medya kullanımı için yaş sınırı tartışması büyüyor: Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 14 yaş sınırı ve 16 yaş altına özel koruma önerirken, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) teklife karşı çıkıyor; Avrupa Birliği Komisyonu'nun tüm üye ülkeleri kapsayacak kararının yaz aylarına kadar açıklanması bekleniyor.

Almanya'da, CDU ve SPD, sosyal medya platformlarında yaş sınırı getirilmesi önerisi üzerinde tartışıyor. CDU, sosyal medyaya katılım için 14 yaş sınırı ve 16 yaşına kadar özel koruma sağlanmasını öneriyor, SPD de benzer şekilde 14 yaş sınırını destekleyip 16 yaş altına uygun sosyal medya versiyonları oluşturulmasını savunuyor.

Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) teklife karşı çıkarken, CSU Meclis Grup Başkanı Alexander Hoffmann, yasakların çocuk ve gençlerin sosyal medyayı doğru şekilde öğrenmesini engelleyeceğini belirtti.

Almanya Çocuk Hakları Örgütü de yasağa karşı çıkarak, platformların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, algoritmaların, nefret ve zorbalığın çocuklar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, devletin acilen müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da, tüm üye ülkeler için geçerli olabilecek sosyal medya yaş sınırını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor, kararın yaz aylarına kadar açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

