Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!

Almanya'daki ırkçı polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Irkçılığın ve şiddetin son adresi ise Türklerin en yoğun yaşadığı Köln kenti oldu.

EŞİNİN ÖNÜNDE DAKİKALARCA DARP EDİLDİ

TRT Haber'de yer alan habere göre Türk ailesinin evinin Alman polisler tarafından basıldığı olay, geçtiğimiz pazar günü Köln kentinde Küçük çiftinin evinde yaşandı. İddiaya göre, 45 yaşındaki Erkan Küçük, aynı binada oturan 9 yaşındaki yeğenine doğum günü hediyesi için oyuncak silah aldı. İhbar üzerine eve gelen Alman özel harekat polisleri Türk kökenli Alman vatandaşı Erkan Küçük'ü eşinin önünde dakikalarca darp etti.

BURNU KIRILDI, GÖRME KAYBI YAŞIYOR

Burnu kırılan ve görme kaybı yaşayan Erkan Küçük, darp sonrası konuşma güçlüğü de çekmeye başladı. Türk aile, köpeklerle eve giren 15 özel harekat polisinin genç adama şiddet uyguladıktan sonra kendileriyle alay ettiğini söyledi.

EŞİNE SİLAH DOĞRULTTULAR

Alman polisi, Evde bulundukları süre boyunca 27 yaşındaki Büşra Küçük'e yakın mesafeden silah doğrulttu. Baskın esnasında ev kıyafetleriyle olan genç kadının başörtüsünü takmasına dahi izin verilmedi. Türk Aile, şiddet kullanan polisler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Almanya'da son 30 yılda 200'den fazla kişi polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti.