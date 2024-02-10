Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Refah\'a yapacağı saldırı insani bir felakete dönüşebilir

İsrail'in Refah'a yapılacak saldırıların planlama aşamasına geçtiğini duyurmasını takiben Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, kente yapılacak saldırının insani bir felakete dönüşeceğini açıkaldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Zaten Refah'taki acıların tarifi mümkün değil. Son derece dar bir alanda 1,3 milyon insan çatışmalardan korunmak için sığınak arıyor. İsrail Ssavunma Kuvvetleri'nin Refah'a geniş çaplı bir saldırısı, insani bir felakete dönüşebilir. Gazze halkı buharlaşıp havada kaybolamaz.
İsrail Hamas'a karşı kendini savunmalı. Aynı zamanda sivillerin acılarını hafifletmek için elinden geleni yapmalıdır.
Bu nedenle, rehineleri nihayet evlerine ulaştırmak için de bir insani duraklama daha gerekiyor. Gelecek hafta İsrail'i ziyaret ettiğimde oraya nasıl gidilir gündemimde olacak."
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
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