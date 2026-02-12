Almanya Meclis Başkanı Gazze'yi Ziyaret Etti

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner Gazze Şeridi'ni ziyaret etti. İsrail'in ilk kez bir parlamenter gözlemciye bölgeye erişim izni vermesini memnuniyetle karşıladığını belirten Klöckner, İsrail hükümetinden "açılım sürecini" sürdürmesini istedi.

Almanya Federal Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre Klöckner, İsrail ordusunun kontrolü altındaki bölgede yaklaşık bir saat incelemelerde bulundu. Klöckner'in üç günlük İsrail ziyareti kapsamındaki temaslarına eşlik eden gazetecilerin Gazze'ye girişine ise izin verilmedi. Klöckner'in Gazze'de herhangi bir Filistinli yetkili ya da sivil ile görüşmediği bildirildi.

Barış planında yer alan ve İsrail kontrolündeki bölgeyi ayıran "sarı çizgi"nin kalıcı bir sınır olmadığını vurgulayan Klöckner, bunun geçici bir demarkasyon hattı olduğunu ifade etti. Klöckner, "Bu çizgi kalıcı bir bariyere dönüşmemeli" dedi.

Uluslararası ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye erişiminin önemine dikkat çeken Klöckner, barış planının hayata geçirilmesi için takvimlendirilmiş somut adımlar atılması gerektiğini belirtti. Klöckner, "Şeffaf durum tespitleri güveni güçlendirir" değerlendirmesinde bulundu.