Almanya, Netanyahu\'nun ülkeye girişi durumunda tutuklanacağını açıkladı

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Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçlarından dolayı tutuklanma talebinin ardından Benjamin Netanyahu'yu ülkeye adım atması halinde tutuklayacağını açıkladı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit,yaptığı açıklamada, ülkenin 'yasaya uyacağını' ve Netanyahu'nun AB ülkesini ziyaret etmesi durumunda tutuklanacağını doğruladı.

Bu açıklama, İngiliz savcı Karim Khan'ın Pazartesi günü Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Ekim 7 saldırısını planlayan Gazze'deki yönetici Yahya Sinwar da dahil olmak üzere üç Hamas lideri için tutuklama emirleri talep ettiğini duyurmasının ardından geldi. Netanyahu, iddiaları 'gerçekliğin çarpıtılması' olarak nitelendirdi ve savcıyı 'dünyada yükselen antisemitizm ateşlerine benzin dökmekle' suçladı.

Almanya'nın kararı, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor'un, Alman hükümetine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önerdiği tutuklama emrini reddetme çağrısında bulunmasının ardından geldi.