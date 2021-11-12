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Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak - Son Dakika

Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak

12.11.2021 15:08
Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak

Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumunda bulunan Almanya tehlike altında. Almanlar eğer 15 yıl içerisinde çalışacak bir nesil yaratamazsa, 5 milyonluk bir iş gücü kaybetmiş olacak. Bunun sebebi ise "Bebek patlaması" nesli olarak adlandırılan orta yaş grubunun emeklilik yaşının gelmesi.

Avrupa'nın ve dünyanın ekonomide demirbaş ülkeleri arasında yer alan Almanya'yı, genç nüfus eksikliği nedeniyle zor günler bekliyor. Bir döneme "Bebek patlaması" nesli olarak geçen orta yaş grubu, 15 yıl sonra emekli olacak. Eğer hükümet, bu insanların yerini dolduramazsa Almanlar büyük bir insan gücü kaybedecek. Bu da ekonomiyi doğrudan olumsuz etkileyecek.

"ŞİMDİDEN HAREKETE GEÇMELİLER"

Çalışmada, mevcut politikalarda büyük bir değişiklik yapılmadığı takdirde ülkenin kişi başı reel gelirinin 2035 yılına kadar yılda sadece ortalama yüzde bir civarında artacağı tahminine yer verildi. IW raporda, "Politika yapıcılar şimdiden hareket geçmeli" diye vurguladı.

KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ İSTENİYOR

Çalışmaya göre Almanya'da daha fazla ebeveynin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışabilmesi için okullarda ve diğer kurumlarda çocuklara verilen günlük bakım iyileştirilmeli; ayrıca göçmenler de kalifiye iş gücü eksikliğinin giderilmesine çare olabilir.

Çalışma; özel yatırım için daha iyi şartlar sunulması, kamu altyapısının iyileştirilmesi ve yenilikçi şirketlere daha iyi pazar erişim fırsatları verilmesinin de nesil etkisinden korunmak için gerekli olacağını ortaya koydu.

"AZALAN NÜFUSA ÖNLEM ALINMALI"

IW Direktörü Michael Huether, "Kurulacak federal hükümetin, azalan nüfusa karşı önlem alması gerekmektedir; şirketler sadece o zaman ödevlerini yerine getirebilir" diyerek şunu ekledi: "İşlerin alışıldığı gibi yürütülmesi hepimizin refahını yok eder ve siyasetin lehine olmaz."

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak - Son Dakika Dünya


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