Almanya'dan Sınır Kontrollerinde Sıkılaşma Kararı

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"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı

(ANKARA) - Almanya, ağustos ayında, Solingen kasabasında üç kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırının ardından Schengen bölgesinde yer alan 9 ülkeyle olan sınırlarında düzensiz göçü azaltmak ve güvenliği arttırmak için polis kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.

Berlin'den yapılan açıklamaya göre Almanya, düzensiz göçü azaltmak ve güvenliği arttırmak amacıyla tüm kara sınırlarında geçici olarak daha sıkı kontrol uygulayacak.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzenlediği basın toplantısında yeni kontrollerin 16 Eylül'den itibaren altı ay süreyle yürürlükte olacağını açıkladı. Faeser, "Düzensiz göçü daha da azaltmak istiyoruz. Bu amaçla, devam etmekte olan kapsamlı tedbirlerin ötesine geçen yeni adımlar atıyoruz, yalnızca bu tedbirin bir sonucu olarak ret sayısı artacaktır" dedi.

Almanya'nın sınırlarını paylaştığı 9 ülke arasında, Polonya, Avusturya, Fransa, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda bulunuyor. Schengen bölgesinde yer alan bu ülkeler arasında genellikle seyahat sınırlaması bulunmuyor ancak getirilecek yeni kontrollerle birlikte Alman polisi, sınırdan geçiş yapmak isteyen kişileri bundan sonra kontrol edecek.

Benzer tedbirlerin tüm sınır noktalarında uygulamaya konulması bekleniyor.

Göç sorununa ilişkin çalışmalar yapan uzmanlara göre, geçen yıl Almanya'da düzensiz göç oranında bir artış olduğu ve 250 binden fazla kişinin ülkeye yasa dışı yollardan girdiği ileri sürüldü.

Solingen'deki bıçaklı saldırıdan sonra aşırı sağın baskısı

Almanya, ağustos ayında Solingen kasabasında üç kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırının ardından bu kararı aldı.

Bir Suriye vatandaşı, iltica başvurusunun başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalmış ve Solingen'de 3 kişiyi bıçaklamıştı. Saldırıyı İŞİD üstlenmişti.

Saldırının gerçekleştiği zamandan bu yana, başta Almanya için Alternatif'in (AfD) Partisi olmak üzere aşırı sağın destekçisi olan Alman vatandaşları, hükümetin göç konusunda daha sert bir tutum takınmasını istiyor.

Alman siyaseti, düzensiz göçlere ilişkin söylem hazırlığı içerisinde

Başlangıçta altı ay sürecek ve 16 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni kontroller, göçmen karşıtı Almanya için Alternatif'in (AfD) Partisi'nin yerel seçimlerde 2 eyaleti kazanmasının ardından günler sonra açıklandı. Buna göre, bu hamlenin güvenlikten ziyade siyasetle ilgili olduğu söyleniyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez anketlerde birinci olan aşırı sağcı parti AfD'nin bölgesel seçimlerde gösterdiği performans, Alman siyasetinde büyük tartışmalara neden oldu. Anketler, AfD'nin 22 Eylül'de Brandenburg'da yapılacak bölgesel seçimlerde güçlü bir performans sergileyebileceğini gösterirken hem merkez sol hem de merkez sağ partiler, sınır kontrolleri ve düzensiz göçlere yönelik söylemler geliştirmeye başladı.