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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da bugün 60 milyonu aşkın seçmen, ülkenin kaderini ve geleceğini belirlemek ve Federal Meclis'in yeni vekillerini seçmek üzere sandık başına gitti. Ülkede 1 milyona yakın Türkiye kökenli Alman vatandaşı seçmen bulunuyor. Sandık başına giden Türkler, Almanya'da aşırı sağın yükselişinden endişe duyduklarını belirterek, bunun önüne geçilmesi için Türklere oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Almanya'da bu sabah saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Sandık başına giden çok sayıda seçmenin yanı sıra milyonlarca kişi de posta veya e-posta yoluyla daha öncesinde oy kullandı. Ülkede, seçim günü sandığa gidemeyenler için mektupla oy kullanma yöntemi olan "Briefwahl" uygulanıyor. Bu yöntem, özellikle hastalar, yaşlılar, engelliler ve yurt dışında bulunanlar için kolaylık sağlıyor. Göçmen seçmenler de bu imkandan faydalanabiliyor.

Öte yandan, Federal Meclis seçimleri için yarışan çok sayıda Türkiye kökenli Alman vatandaşı da mevcut. Federal Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, 630 sandalyeli Federal Meclis'e girebilmek için 53 Türkiye kökenli aday yarışıyor. Almanya'da yaklaşık 7.1 milyon göçmen kökenli Alman seçmen bulunurken, bunların yaklaşık 1 milyonu Türkiye kökenli. Sandığa giden Türk vatandaşlar, seçimle ilgili beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Aynur Kır: "AfD gibi aşırı sağ partilere geçit vermemek için bugün herkes oy kullanmalı"

Oy vermeye oğluyla gittiğini belirten Aynur Kır, "Almanya seçimlerinde oğlumun ilk defa oy kullanması beni sevindirdi. Çifte vatandaşlık gibi alınmış haklarınızı korumak, demokrasiye sahip çıkmak AfD gibi aşırı sağ partilere geçit vermemek için bugün herkes oy kullanmalı" dedi. Kır, ayrıca şunları söyledi:

"Biz oylarımızı demokrasiden yana kullanan SPD partisine verdik. Buradaki göçmenler, oylarını çifte vatandaşlık hakkı veren SPD'ye vermeli. Vatandaşımız vatandaşlık yasasından yararlanabiliyorsa bunu SPD ve Olaf Scholz'un bu yöndeki girişimlerine borçluyuz."

CSU ve CDU'nun "Vatandaşlık yasasını geri çekeceğiz" şeklindeki söylemlerini eleştiren Kır, "Alınmış hak geri alınamaz. 60 yılı aşkın burada yaşayan vatandaşın en doğal hakkıdır vatandaşlık yasasından yararlanmak. Hristiyan Demokratlar da artık bir göç ülkesi olduğumuzu kabul etmek ve göçmenler üzerinden politika yapmayı bırakmak zorunda" dedi.

Ekrem Özdemir: "SPD s¸u anda özellikle yükselen as¸ırı sağa kars¸ı o¨nemli bir karşı c¸ıkıs¸ın adresi"

Oyunu Berlin'de kullandığını belirten avukat Ekrem Özdemir, "Oyumu Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) verdim. Parti olarak gerçekten isçilerin, emekçilerin, ezilenlerin ve göçmen kökenli insanların yanında samimiyetle durdular ve uzun yıllardan beri mücadelesini verdikleri çifte vatandaşlığı getirdiler. Diğer partiler gibi sadece sec¸im zamanlarında göçmenleri hatırlayıp göstermelik iki tane göçmen kökenli adayı o¨ne çıkartıp oy avcılığı peşinde koşmadılar. SPD'nin de tabii bir takım hataları var fakat buna rağmen SPD s¸u anda özellikle yükselen as¸ırı sağa kars¸ı o¨nemli bir karşı c¸ıkıs¸ın adresi bence" dedi.

Bavyera SDP Milletvekili Taşdelen: "Herkesin sandıgˆa gitmesi c¸ok o¨nemli, gitmedikleri takdirde uc¸ partiler gu¨c¸leniyor"

Bavyera SDP Milletvekili Arif Taşdelen, "Herkesin sandıgˆa gitmesi c¸ok o¨nemli, gitmedikleri takdirde uc¸ partiler gu¨c¸leniyor" ifadelerini kullandı. "SDP olarak çifte vatandas¸lıgˆı mes¸rulas¸tırmamızdan dolayı senelerdir Almanya'da yas¸ayıp alman vatandas¸ı olmayan veya olamayan vatandas¸larımız vardı" diye konuşan Taşdelen, "Sene ilk defa oy kullanma hakkını kazandılar. Benim ic¸in bu gerc¸ekten c¸ok gu¨zel bir gelis¸me c¸u¨nku¨ senelerdir burada yas¸ayıp vatandas¸lık haklarını yerine getirip vergi o¨deyen insanlar ilk defa kimler tarafından yo¨netilmek istediklerin sandıkta belirleyebilirler" dedi.

Çiğdem Taşkaya: "Son haftalarda Almanya'da yas¸ananları kınıyorum, sagˆcıların bunları kendi lehlerine c¸evirmeleri rezalet"

Almanya'da son aylarda artan yu¨ksek enerji fiyatlarının tu¨keticilere yansıdığından şikayet eden Ümit Sormaz, "Bu nedenle yeni bir strateji gelis¸tirerek, fiyatları du¨s¸u¨rmeli. İs¸ gu¨vencesi sagˆlanmalı, is¸verenler u¨zerindeki vergi yu¨ku¨ hafifletilmeli, c¸ifte vatandas¸lık hakkının korunması sağlanmalı. Go¨c¸men ko¨kenliler kimliklerini o¨zgu¨rce kullanmalı. Çifte vatandas¸lıgˆın mevcut haliyle su¨rdu¨ru¨lmesini destekleyenleri ben de destekliyorum" diye konuştu.

Seçimlerde oy kullanan Çigem Taşkaya da "Son haftalarda Almanya'da yas¸ananları kınıyorum, ancak sagˆcıların bunları kendi lehlerine c¸evirmeleri rezalet bir durum. Biz bir demokraside yas¸ıyoruz ve sagˆcıların bizi ezmesine, demokrasiyi bitirmesine izin vermemeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Cengiz Şahin: "2029'da Almanya'da sagˆcı bir partinin daha güçlü olmasını istemiyorsak,oyumuzu Sosyal Demokratlar ve Yeşiller'e vermeliyiz"

Aşırı sağın Almanya'da yükselmesinden endişe duyduğunu belirten Cengiz Şahin, "Demokratik hakkımızı kullanmalıyız. Bugün ailemle birlikte oylarımızı vermeye gittik. Bugu¨n verdiğimiz ve verilecek olan tu¨m oyların, geleceğin sagˆlıkla olus¸masına katkısı c¸ok bu¨yu¨k. Karar elbeteki sec¸menin o¨zgu¨r iradesidir. Bugu¨n yirmilerin u¨zerinde go¨zu¨ku¨yor. 2029 tarihinde Almanya'da sagˆcı bir partinin daha güçlü olmasını istemiyorsak, sandıklara gidip ağırlığımızı ortaya koyup oyumuzu sosyal Sosyal Demokratlar ve Yeşiller'e vermeliyiz" diye konuştu.