Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu - Son Dakika
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Dünya

Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

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Almanya'nın Münih şehrinde aracıyla kalabalığın arasına dalıp 28 kişinin yaralayan saldırganın Afgan asıllı sığınmacı olduğu öğrenildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

13.02.2025 16:24
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Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 28 kişinin yaralandığı, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

ARACIYLA KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 2'si ağır 28 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı kaydedildi.

Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

GÖZALTINA ALINAN SALDIRGAN AFGAN UYRUKLU

Göstericilere arkadan yaklaşıp hızlanan aracı durdurmak için havaya 1 el ateş açtığı ifade edilen açıklamada, sürücünün daha sonra gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, gözaltına alınan sürücünün, 24 yaşında Afganistan asıllı bir sığınmacı olduğunu açıkladı. Herrmann, bu kişinin daha önce uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkasının olduğunu aktardı.

Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

OLAYIN SALDIRI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, düzenlediği basın toplantısında, olayın muhtemelen bir saldırı olduğunu söyledi. Söder, "Birinin yine bir insan kalabalığının üzerine araba sürdüğü haberini duymak tek kelimeyle korkunç. Şimdi önemli olan bireysel vakalarla yüzleşmek ama aynı zamanda Almanya'da bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair kararlılıktır. Bu da bunun bir başka kanıtıdır." diye konuştu.

Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter da basına yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Emniyet müdürü, az önce bana bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum. Kalbim yaralılarla birlikte. Polis aracın sürücüsünü gözaltına aldı ancak kesin koşullar hala belirsiz."

Almanya\'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Arslan:
    siz mülteci almaya devam edin 17 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    ibreti alem için asın gitsin o meydanda 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    birilerinin oyunu diye düşünüyorum 6 3 Yanıtla
  • mustafa Kulein:
    insan müsfetteleri!.. 7 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    İyi oluyor besle kargayı oysun gözünü. 6 0 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran:
    hayret Gazzeli çıkmadı 0 0 Yanıtla
  • Elif2016:
    Afd işini İyi yapiyor 0 0 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    gönderin bize din kardeşliği ?? 0 0 Yanıtla
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