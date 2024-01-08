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Altın Küre 2024 Ödülleri'nde Barbie ve Oppenheimer Adaylık Rekoru Kırdı - Son Dakika
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BBC

Altın Küre 2024 Ödülleri'nde Barbie ve Oppenheimer Adaylık Rekoru Kırdı

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde Barbie dokuz, Oppenheimer ise sekiz adaylıkla başı çekiyor. Martin Scorsese'in Dolunay Katilleri ve Yorgos Lanthimos'un Poor Things filmleri ise yedişer adaylıkla favoriler arasında yer alıyor. TV kategorisinde Succession, The Crown ve The Last of Us dizileri adaylar arasında bulunuyor. Altın Küre, sinema ve dizi ödülleri sezonunun ilk töreni olup, 10 Mart'taki Oscar Ödülleri ile son bulacak.

Altın Küre 2024 Ödülleri\'nde Barbie ve Oppenheimer Adaylık Rekoru Kırdı
08.01.2024 - 02:34,
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Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri sahiplerini buluyor.

Barbie dokuz, Oppenheimer da sekiz adaylıkla Altın Küre 2024 Ödülleri'nde başı çekiyor.

Ödüllerde Martin Scorsese'in yönettiği Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) ve Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things de yedişer adaylıkla favoriler arasında yer alıyor.

TV kategorisinde ise Succession, The Crown ve The Last of Us dizileri adaylar arasında.

Succession, en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere toplam dokuz adaylıkla televizyon adaylıklarında başı çekiyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Altın Küre, 10 Mart'taki Oscar Ödülleri ile taçlanacak olan sinema ve dizi ödülleri sezonunun ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyor.

Güney Kore filmi Past Lives toplam beş adaylıkla yabancı filmler arasında en çok aday gösterilen film oldu.

Barbie'nin dokuz adaylığı arasında müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu dalında Margot Robbie, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Ryan Gosling ve en iyi yönetmen dalında Greta Gerwig yer alıyor.

Barbie, en iyi orijinal şarkı dalında da üç adaylık aldı.

Bu yıl 81. kez verilecek olan ödüllere, bazı yeni kategoriler de eklendi. Halk arasında popüler olan filmlerin daha fazla tanınmasını amaçlayan "gişe başarısı" kategorisi bunlardan biri. Oppenheimer, bu dalda da aday gösterildi.

Drama ve Müzikal/Komedi olarak ikiye ayrılan En iyi aktris kategorisinde adaylar Emma Stone, Sandra Hüller, Lily Gladstone ve Carey Mulligan; Pen iyi aktör adaylarıysa aul Giamatti, Jeffrey Wright, Leonardo DiCaprio ve Bradley Cooper.

Bu yılki ödül töreninin sunucusu Amerikalı komedyen ve aktör Jo Koy.

Kaynak: BBC
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