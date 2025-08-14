Amazon Yağmur Ormanları Tehlikede

YENİ bir araştırmaya göre Amazon yağmur ormanları, iklim değişikliği ve ormansızlaştırma nedeniyle geri dönüşü olmayan bir kuruma sürecine girebilir.

Bilim insanları, dünyanın 'akciğeri' olarak anılan Amazon yağmur ormanlarının tehlikeli bir dönüm noktasına yaklaştığını açıkladı. Uzmanlar, yüzyıl içinde Amazon'un yeşil ormanlarından geriye kurak bir savananın kalabileceği uyarısında bulunuyor. Bu değişimin iklim değişikliği ve ormansızlaştırmanın birleşimiyle tetiklenmiş olabileceği belirtiliyor.

Dünya Kaynakları Enstitüsü Küresel Orman İncelemesi, Brezilya Amazonu'nun yalnızca 2024 yılında, ormanlarının 28 bin metrekaresini kaybettiğini tahmin ediyor. Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bilim insanları Amazonların belirsiz geleceğini yeniden inceledi. Bazı bilim insanları, bu değişimlerin Amazonları, yeşil yağmur ormanlarından kuru bir çayırlığa dönüştürecek kritik bir eşiğe sürüklediğini düşünüyor.

Amazonlar, 6 milyon metrekarelik alanla dünyadaki en büyük tropikal yağmur ormanı. Aynı zamanda dünyanın bitki ve hayvan türlerinin yüzde 10'unu barındırıyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na göre Amazon 99 milyar tondan 154 milyar tona kadar karbon içeriyor ve her yıl ortalama 180 santimetre yağış alıyor. Bu nedenle, iklimi düzenleyen küresel su ve karbon döngülerinin önemli bir bileşenini oluşturuyor.