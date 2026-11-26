Şükran Günü öncesinde gece seferini yapan 1494 sefer sayılı uçak, kapıyı açmaya çalışan yolcu nedeniyle rotasını değiştirdi. Olayda yalnızca kapıyı açmaya çalışan yolcu hafif yaralandı.

"İSA'YI GÖRMEK İSTİYORUM"

ABC7 Chicago'ya konuşan yolcu Hunter Glegory, adamın "İsa'yı görmek istiyorum. Beni bu uçaktan indirin" diye bağırdığını ve hem yan kapıyı hem de ana kapıyı açmaya çalıştığını anlattı.

KABİN GÖREVLİSİNİN ÇIĞLIĞIYLA UYANDI

Beşinci sırada oturan yolcu Sean Bennett, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra uyuduğu sırada bir kabin görevlisinin yolculara "kapıdan uzaklaşın" diye bağırmasıyla uyandığını söyledi. Bennett'e göre kabin ekibi ve yolcular adamı hızla yakaladı. Adam ise Phoenix'teki inişe kadar neredeyse yol boyunca direndi.

İÇECEK ARABASIYLA KORİDORU KAPATTI

Glegory, kabin görevlilerinin adamı tuttuğunu, birkaç yolcunun da onu yere bastırdığını aktardı. Başka bir tanık, bir kabin görevlisinin arbedenin uçağın arka tarafına yayılmaması için içecek arabasını koridora ittiğini öne sürdü. Yolcuların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde, yolcunun etkisiz hale getirildiği anlar görülüyor.

ARİZONA-KALİFORNİYA SINIRINDA YAŞANDI

ABC7'nin yayımladığı Phoenix Polisi açıklamasına göre olay, 25 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 01.00 sularında, uçak Arizona-Kaliforniya sınırı yakınında, Kaliforniya'daki Needles kasabasının güneyinde uçarken yaşandı. Polis, yolcunun koltuğundan kalkıp uçağın ön tarafına yürüdüğünü, ekibin yerine dönmesi yönündeki uyarılarını defalarca dinlemediğini ve bir kapıyı kurcalamaya çalıştığını bildirdi.

FBI BİLGİLENDİRİLDİ

Anadolu Ajansının (AA) aktardığına göre ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayı çıkaran yolcu dışında yaralanan olmadığını açıkladı. Hafif yaralanan yolcu, inişin ardından kontrol için hastaneye kaldırıldı. Phoenix Polisi, FBI'ın da bilgilendirildiğini ve polis raporlarını inceleyeceğini belirtti. Yolcu hakkında henüz herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

UÇAK CHICAGO'YA DEVAM ETTİ

American Airlines yaptığı açıklamada uçağın kurallara uymayan bir yolcu nedeniyle Phoenix'e yönlendirildiğini, güvenlik güçlerinin yolcuyu uçaktan indirmesinin ardından seferin Chicago'ya devam ettiğini duyurdu. Şirket, ekibine profesyonellikleri, yolculara da yardımları için teşekkür etti.

FAA ve Phoenix Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Kapıyı açmaya çalışan yolcunun kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.