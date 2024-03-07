Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde maskeli üç kişi, otobüs surağında bekleyen sekiz öğrenciye ateş açtı.
Olay aynı bölgede bir hafta içinde öğrencilere karşı yaşanan dördüncü silahlı saldırı oldu.
Toplamda bir hafta içinde sekiz öğrencinin yaralandığını söyleyen yetkililer, son saldıırda sekiz öğrenci otobüse binmek üzere oldukları sırada üç maskeli adamın araçlarından inip öğrencilere ateş açtığını sekiz öğrencinin yaralandığını söyledi.
Vücuduna dokuz mermi isabet eden bir öğrencinin durumu ağır.
Çarşamba günü yağmur altında basın mensuplarına konuşan Belediye Başkanı Cherelle L. Parker Philadelphia'da güvenliği sağlamak için tüm önlemleri alacaklarını söyledi.
Polis, saldırıda yaralanan sekiz öğrenci arasında dokuz kez vurulan ve kritik durumda olan 16 yaşındaki bir erkek çocuğunun bulunduğunu söyledi.
Polis, saldırganları ve saldırınların kullandığı çalıntı bir mavi 2018 Hyundai Elantra'yı arıyor.
Son Dakika › Dünya › Amerika Birleşik Devletleri'nde durakta otobüs bekleyen öğrencilere ateş açıldı. Biri ağır 8 öğrenci yaralandı - Son Dakika
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir hostele giden aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 12 kişilik grup, 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kız polise verdiği ifadesinde, "Beni sarmaladılar, bana sarıldılar ve beni ellediler, kaçamadım" dedi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 800'e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda ise 83 Filistinli hayatını kaybetti, 142 Filistinli ise yaralandı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı boyunca 'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'nın haftanın 7 günü sabah 08.00 akşam 22.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacağını açıkladı. Ayrıca, Ramazan ayı faaliyetleri ve 2024 yılı Ramazan teması hakkında bilgiler paylaşıldı.
Rusya'nın Ukrayna'nın Odesa liman kentine gerçekleştirdiği füze saldırısı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in yakınına düştü. Çarşamba günü liman altyapısına yapılan saldırı, Ukrayna donanmasının açıklamasına göre beş kişinin ölümüne ve belirli sayıda yaralanmaya yol açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?