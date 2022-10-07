Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi

Amerika kıtasında geniş bir kesim tarafından tanınan 'Karaciğer Kralı'Brian Johnson, herkesi hayrete düşüren hareketlerde bulunmaya devam ediyor.

HAYVANLARIN ORGANLARINI ÇİĞ ŞEKİLDE YİYOR

İnsanların atalarının yaşam şekline dönmesi gerektiğini savunan Brian Johnson, ilginç diyet tarzıyla hem fit hem de sağlıklı kaldığını savunuyor. Johnson bu nedenle hayvanların dalak, böbrek, ciğer ve kalp gibi organlarını çiğ şekilde tüketiyor.

SON HAREKETİ DE İNANILMAZ

Yeni tatlar keşfetmek için Afrika kıtasının yolunu tutan Brian Johnson, son hareketiyle de herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Johnson, Afrika kıtasında yakaladıkları hayvanın kalbini canlı canlı yiyerek herkesi şok etti. Daha önce ciğer yediği anlara tanık olunan Johnson, ilk kez böyle bir harekete imza atmış oldu.