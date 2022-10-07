Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi - Son Dakika
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Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi

07.10.2022 17:28

'Karaciğer Kralı' olarak bilinen ABD'li Brian Johnson, Afrika'da bir kabileyi ziyaret ederek yakaladıkları hayvanının kalbini çiğ çiğ midesine indirdi. Johnson'ın hareketi büyük şaşkınlık yarattı.

Amerika kıtasında geniş bir kesim tarafından tanınan 'Karaciğer Kralı'Brian Johnson, herkesi hayrete düşüren hareketlerde bulunmaya devam ediyor.

Lakabı 'Karaciğer Kralı', yakaladığı hayvanı yemeden göndermiyor! Son hareketi ise inanılmaz

HAYVANLARIN ORGANLARINI ÇİĞ ŞEKİLDE YİYOR

İnsanların atalarının yaşam şekline dönmesi gerektiğini savunan Brian Johnson, ilginç diyet tarzıyla hem fit hem de sağlıklı kaldığını savunuyor. Johnson bu nedenle hayvanların dalak, böbrek, ciğer ve kalp gibi organlarını çiğ şekilde tüketiyor.

Lakabı 'Karaciğer Kralı', yakaladığı hayvanı yemeden göndermiyor! Son hareketi ise inanılmaz

SON HAREKETİ DE İNANILMAZ

Yeni tatlar keşfetmek için Afrika kıtasının yolunu tutan Brian Johnson, son hareketiyle de herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Johnson, Afrika kıtasında yakaladıkları hayvanın kalbini canlı canlı yiyerek herkesi şok etti. Daha önce ciğer yediği anlara tanık olunan Johnson, ilk kez böyle bir harekete imza atmış oldu.

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Son Dakika Dünya Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi - Son Dakika
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