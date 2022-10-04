Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen toplu saldırılar henüz hafızalardan silinmemişken, bölgeden yeni gelen bir haber daha korkuya neden oldu.
ABD'de yaşayan YouTuber Bailey Sarian, sosyal medya hesabından yeni bir seri katilin sokaklarda olduğu bilgisini paylaştı. Sarian'in iddiasına göre California'da dolaşan seri katil, şu anda 5 kişiyi öldürdü.
Sarian, katilin 35'li yaşlarında olduğunu ve henüz yakalanamadığını iddia etti. Katille ilgili "Sadece erkekleri hedef alıyor" ayrıntısı da ayrıca dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
Son Dakika › Dünya › ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor - Son Dakika