Eski sevgili damattan intikamını düğünde aldı: Şu an o açık sarışın bir hayat kadınıyla yavaşça dans ediyor fakat o bilmiyor - Son Dakika
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Eski sevgili damattan intikamını düğünde aldı: Şu an o açık sarışın bir hayat kadınıyla yavaşça dans ediyor fakat o bilmiyor

20.09.2022 17:16

ABD'deki bir düğünde Brezilya dizilerini anımsatan bir olay yaşandı. Şarkıcı kadın sahne almak için anlaştığı düğünün eski sevgilisinin olduğunu görünce bunu fırsata çevirdi. Gelin ve damadın danslarını yapmak için alana geldikleri anda arkası dönük bir şekilde duran eski sevgili, "Before He Cheats (O Aldatmadan Önce)" isimli şarkıyı söyledi. Şarkıda "Şu an o açık sarışın bir hayat kadınıyla yavaşça dans ediyor fakat o bilmiyor" sözü geçtiği anda eski sevgili yüzünü gösterdi ve olanlar oldu.

ABD'de gerçekleşen bir düğünde ilginç olaylar birbirini takip etti. Kaliforniya'da yaşayan Alexandra Starr isimli bir şarkıcı, müzik grubuyla bir düğünde sahne almak için anlaşmıştı. Buraya kadar her şey normal bir şekilde ilerledi.

DAMADIN, ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Düğün alanına geldiğinde ise Starr damadın kendisini aldatan eski sevgilisi olduğunu fark etti. 5 yıllık ilişkilerinde eski sevgilisinin kendisini aldattığını ifade eden Starr, sahnesini bu kez intikamı için fırsata çevirdi ve damadı kendi düğününde rezil etti. Şarkıcı, internette viral olan intikam hikayesini TikTok hesabından paylaştı.

Damat düğününde sahne alan kadın şarkıcının yüzüne bakınca felç geçirdi, gelin kalakaldı

DAMAT, ŞARKICININ YÜZÜNÜ GÖRÜNCE ADETA FELÇ GEÇİRDİ

Gelin ve damadın ilk danslarını yapmak için alana geldikleri anda arkası dönük bir şekilde sahnede duran Starr, "Before He Cheats (O Aldatmadan Önce)" isimli şarkıyı söyledi. Şarkıda "Şu an o açık sarışın bir hayat kadınıyla yavaşça dans ediyor fakat o bilmiyor" sözü geçince Starr yüzünü gösterdi.

Damat düğününde sahne alan kadın şarkıcının yüzüne bakınca felç geçirdi, gelin kalakaldı

SU FIRLATIP SALONU TERK ETTİ

Karşılarında eski sevgiliyi gören gelin ve damat duruma tepki gösterdi. Konukların devreye girmesiyle Starr sahneden indirildi. Sahneden inerek gelin ve damadın yanına gelen Starr ise adamın üzerine bir bardak su fırlatarak salonu terk etti.

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