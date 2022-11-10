Dev pitonun karnından çıkan canlı uzmanları bile şaşırttı - Son Dakika
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Dev pitonun karnından çıkan canlı uzmanları bile şaşırttı

10.11.2022 10:39

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde görev yapan yılan uzmanları midesini açtıkları dev pitonun içinde koca bir timsah ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Dünya genelinde birbirinden zehirli ve ölümcül yılanlar var. Bu yılanlar arasında yer alan piton yılanı ise zehrinden çok, yutma gücü ve saniyeler içerisinde avını öldürmesiyle ünlü.

FLORİDA'DAKİ MERKEZE GÖTÜRDÜLER

ABD'de Florida eyaletinde çalışmalarını yürüten bir grup yılan uzmanı, merkezlerine getirilen yılan üzerinde inceleme yapmaya başladı. Yılan uzmanları karnındaki şişten şüphelendikleri yılanın midesini açmaya karar verdi.

Dev pitonun karnını açan yılan uzmanları karşılarındaki tablo nedeniyle şaşkın şaşkın birbirlerine baktı

KOCA BİR TİMSAH ÇIKTI

Yılanın midesinden koca bir timsah çıkması, araştırmacıları şaşkına çevirdi. İçeride büyük bir yaratıkla karşılaşmayı beklediklerini belirten uzmanlar, bu denli büyük bir timsah çıkmasının ise kendilerine de sürpriz olduğunu dile getirdiler.

Dev pitonun karnını açan yılan uzmanları karşılarındaki tablo nedeniyle şaşkın şaşkın birbirlerine baktı
YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermenistan'la ilişkiler) Diaspora, gerek Fransa gerek Amerika'da aleyhte çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ermenistan'la ilişkiler) Diaspora, gerek Fransa gerek Amerika'da aleyhte çalışıyor. CHP'den, Erdoğan'ın İsveç başbakanına söylediği söze tepki: 'Hazirana kadar elimi rahatlat' diyor, yazıklar olsun CHP'den, Erdoğan'ın İsveç başbakanına söylediği söze tepki: 'Hazirana kadar elimi rahatlat' diyor, yazıklar olsun

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dev pitonun karnından çıkan canlı uzmanları bile şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev pitonun karnından çıkan canlı uzmanları bile şaşırttı - Son Dakika
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