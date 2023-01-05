ABD'de korkunç olay! Tecavüz, çocuk istismarı ve çeşitli mide bulandırıcı suçlar işleyen öğretmene 41 yıl, suç ortağı eşine ise 100 yıl hapis cezası - Son Dakika
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ABD'de korkunç olay! Tecavüz, çocuk istismarı ve çeşitli mide bulandırıcı suçlar işleyen öğretmene 41 yıl, suç ortağı eşine ise 100 yıl hapis cezası

05.01.2023 09:57

ABD'de kadın öğretmen Cynthia Perkins, geçen sene öğrencilerine kocası Dennis Perkins'in spermlerini sürdüğü keki yedirmesi sebebiyle kocası ile beraber tutuklandı. Mide bulandırıcı olay sonrası tecavüz, çocuk istismarı ve başkalarını sapıkça gizli videoyu alma suçlarından da vukuatları ortaya çıkan sapık çiftten Cynthia Perkins'e 41 yıl, kocasına Dennis Perkins'e ise 100 yıl hapis cezası verildi.

Çift ayrıca tecavüz, çocuk istismarı ve başkalarını sapıkça gizli videoyu alma suçlarından yargılanıp ceza aldı.

EVLERİNDE İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Polisin evlerinde yatığı aramada birçok gizli kamera görüntüsü ve çocuk istismarına ait görüntüler bulduğu çift mahkemede özür dilemesine rağmen ceza almaktan kurtulamadı.

MAHKEMEDEKİ İTİRAFLARI KAN DONDURDU

Çift ayrıca mahkemede yaşı 9-10 arası olan bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduklarını itiraf etti. Çiftin cezasında hiçbir şekilde indirim uygulanmayacak.

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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de korkunç olay! Tecavüz, çocuk istismarı ve çeşitli mide bulandırıcı suçlar işleyen öğretmene 41 yıl, suç ortağı eşine ise 100 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de korkunç olay! Tecavüz, çocuk istismarı ve çeşitli mide bulandırıcı suçlar işleyen öğretmene 41 yıl, suç ortağı eşine ise 100 yıl hapis cezası - Son Dakika
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