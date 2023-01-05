Çift ayrıca tecavüz, çocuk istismarı ve başkalarını sapıkça gizli videoyu alma suçlarından yargılanıp ceza aldı.
Polisin evlerinde yatığı aramada birçok gizli kamera görüntüsü ve çocuk istismarına ait görüntüler bulduğu çift mahkemede özür dilemesine rağmen ceza almaktan kurtulamadı.
Çift ayrıca mahkemede yaşı 9-10 arası olan bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduklarını itiraf etti. Çiftin cezasında hiçbir şekilde indirim uygulanmayacak.
Son Dakika › Dünya › ABD'de korkunç olay! Tecavüz, çocuk istismarı ve çeşitli mide bulandırıcı suçlar işleyen öğretmene 41 yıl, suç ortağı eşine ise 100 yıl hapis cezası - Son Dakika