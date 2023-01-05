ABD'de korkunç olay! Tecavüz, çocuk istismarı ve çeşitli mide bulandırıcı suçlar işleyen öğretmene 41 yıl, suç ortağı eşine ise 100 yıl hapis cezası

Çift ayrıca tecavüz, çocuk istismarı ve başkalarını sapıkça gizli videoyu alma suçlarından yargılanıp ceza aldı.

EVLERİNDE İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Polisin evlerinde yatığı aramada birçok gizli kamera görüntüsü ve çocuk istismarına ait görüntüler bulduğu çift mahkemede özür dilemesine rağmen ceza almaktan kurtulamadı.

MAHKEMEDEKİ İTİRAFLARI KAN DONDURDU

Çift ayrıca mahkemede yaşı 9-10 arası olan bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduklarını itiraf etti. Çiftin cezasında hiçbir şekilde indirim uygulanmayacak.