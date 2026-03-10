Amerikalı gazeteciden Trump'a çok sert tepki - Son Dakika
Amerikalı gazeteciden Trump'a çok sert tepki

10.03.2026 18:42
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İran'da 153 kız öğrencinin ölmesi ile sonuçlanan okul saldırısının inkar edilmesi ve hedef saptırılmasına çok sert sözlerle tepki gösterdi. Carlson," Eğer bir sabah uyandığınızda sadece subayları değil onların kızlarını da öldürmenin sorun olmadığını düşünen bir ülkede yaşıyorsanız, o ülke uğruna savaşmaya değmez." ifadelerini kullandı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İran'da 153'ü öğrenci toplam168kişinin ölmesine neden olan okul saldırısı hakkında Donald Trump'ın "bunuİran yaptı" demesine sert tepki gösterdi. Carlson, savaşın meşruiyetine ilişkin yaptığı açıklamada sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Carlson açıklamasında, "Savaşmak için en derin düzeyde, savaştığınız insanlardan daha iyi olduğunuza inanmanız gerekir. Eğer bir sabah uyandığınızda sadece subayları değil onların kızlarını da öldürmenin sorun olmadığını düşünen bir ülkede yaşıyorsanız, o ülke uğruna savaşmaya değmez." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Carlson'a sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump ise Carlson'a sert sözlerle karşılık verdi. Trump, Carlson'ın artık MAGA (Make America Great Again) hareketinin bir parçası olmadığını söyledi.

Trump yaptığı açıklamada,

"Tucker yolunu kaybetti. Ben bunu çoktan anlamıştım ve o artık MAGA üyesi değil. MAGA ülkemizi kurtarıyor, onu yeniden büyük yapıyor. MAGA eski Amerika demektir ve Tucker'ın bununla hiçbir ilişkisi yok. Tucker bunu anlamak için yeterince akıllı değil." ifadelerini kullandı.

Carlson'dan yanıt

Trump'ın açıklamalarına Carlson'dan kısa sürede yanıt geldi. Ünlü gazeteci, Trump'a yönelik eleştirilerini sürdürse de kişisel olarak ona karşı olumsuz bir tavrı olmadığını belirtti.

Carlson, "Öyle zamanlar oluyor ki Trump beni sinir ediyor ve bu şüphesiz o anlardan biri. Ama onun hakkımda ne söylediğinden bağımsız olarak, onu her zaman seveceğim." dedi.

Carlson daha önce de Trump yönetiminin İran'a yönelik operasyonunu sert şekilde eleştirerek söz konusu saldırıyı "tamamen iğrenç ve kötü" olarak nitelendirmişti. Gazeteci ayrıca Trump'ı Epstein davası, Ukrayna'ya verilen destek ve bazı dış politika kararları nedeniyle de eleştirmişti.

