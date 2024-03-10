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NATO ve Rusya arasındaki gerilimin arttığı dönemde F-35A Joint Strike Fighter savaş uçağı nükleer silahları taşımak için sertifikalandırıldı. F-35 Ortak Programı'nın sözcüsü Russ Goemaere, F-35A jetlerine B61-12 nükleer bombalarını taşıma sertifikası verildiğini açıkladı. 10 yıl önce başlatılan sertifika programı tamamlandı ve F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu. Ayrıca, F-35A, hem konvansiyonel hem de nükleer silahları taşıma özelliğiyle 'çift kapasiteli' ilk hayalet savaş jeti olduğunu belirtildi.

"10 YIL ÖNCE BAŞLAYAN PROGRAM TAMAMLANDI"

Ulusal güvenlik ve savunma sanayisiyle ilgili haberler yayımlayan ABD merkezli Breaking Defense sitesine konuşan Goemaere, 10 yıl önce eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan sertifika programının tamamlandığını belirtti. Yetkili, ocakta tamamlanması gereken programın 12 Ekim'de başarılı şekilde sona erdirildiğini ifade etti. Böylelikle F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu.

"ÇİFT KAPASİTELİ İLK HAYALET SAVAŞ JETİ"

Ayrıca F-35A'nın hem konvansiyonel hem de nükleer silahları taşıma özelliğiyle "çift kapasiteli" ilk hayalet savaş jeti olduğunu belirten Goemaere şöyle devam etti: F-35A jetleri, Nükleer Sertifikasyon'u planlanandan önce alarak ABD ve NATO'ya, ABD'nin kapsamı genişletilmiş caydırıcılık kapasitesi taahhüdünü destekleyen kritik bir özelliği öngörülenden daha önce kazandırdı. ABD'li havacılık firması Lockheed Martin'in ürettiği F-35 serisinin üç modeli var. Nükleer silah taşıma yetkisi geleneksel kalkış ve iniş modeline sahip F35-A için geçerli. Kısa kalkış ve dikey iniş özellikli F-35B ve savaş gemilerine konuşlandırılan F35-C'ye sertifika verilmedi.

Bunlara ek olarak program kapsamında sadece B61-12 model taktik nükleer bombanın kullanılması onaylandı. Bu bomba, 1968'de kullanıma sunulan B61 bombasının en yeni versiyonu. B61-12 bombalarını kullanması için sertifika verilen ilk savaş jetiyse F-15E olmuştu. Lockheed Martin'in ürettiği jete nükleer bomba taşıma onayı 2020'de verilmişti.