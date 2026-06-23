Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

23.06.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da çekilen görüntülerde, bir kadının boynuna tasma taktığı yaşlıca bir adamı sokakta tıpkı bir evcil hayvan gibi gezdirdiği görüldü. Çevredeki insanların şaşkın bakışları altında rahat tavırlarla yürüyen ikilinin videosu sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar olayın dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir sosyal deney veya sanat performansı mı, yoksa sokaklara taşınmış bir fetiş ilişkisi mi olduğu konusunda ikiye bölündü.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çekilen ve sosyal medyaya düşen bir video, izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde, genç bir kadının sokak ortasında tasmalı yetişkin bir adamı tıpkı bir evcil hayvan gibi gezdirdiği anlar anbean kaydedildi.

Olay, Amsterdam'ın en işlek noktalarından birinde, nehir kenarındaki yürüyüş yolunda gerçekleşti. Siyah mini elbisesi ve güneş gözlükleriyle oldukça rahat tavırlar sergileyen bir kadın, elindeki tasmaya bağlı olan ve kendisini takip eden siyah giyimli yaşlıca bir adamla birlikte yürüdü.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN YÜRÜDÜLER

Çevredeki insanların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen ikili, yol boyunca hiçbir şey olmamış gibi yürüyüşlerine devam etti. Tasmalı adamın ise elindeki büyük seyahat çantasıyla kadının arkasından uysalca gelmesi dikkat çekti.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin internette hızla yayılmasının ardından binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı bu durumun toplumsal tepkileri ölçmek amacıyla yapılmış bir "sosyal deney" veya modern bir "sanat performansı" olduğunu iddia etti.

Diğer bir kısım kullanıcı ise durumun bir "BDSM fetişi" veya "köle-efendi" ilişkisinin sokaklara taşınmış hali olduğunu savunarak, kamusal alanda bu tarz eylemlerin sergilenmesine tepki gösterdi.

Amsterdam, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti
Dua ederek sahaya çıktılar İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:23
Ankara kulisleri bunu konuşuyor Demirtaş’ın tahliyesi için yeni tarih
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:33:52. #7.12#
SON DAKİKA: Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.