Arabada öpüşürken yakalanan çift, onlarca kişi içinde kırbaçlandı

Sumatra'daki Banda Aceh Şehri'nin Ule Lee Limanı bölgesinde bir polis memuru bölgeyi teftiş ederken, park halindeki arabanın sallandığını gördü. Polis memuru, R.O isimli 23 yaşındaki kadın ile 24 yaşında M. Kajh'yu öpüşürken yakaladı.

21 KIRBAÇ VURULDU

M, Kajhu gözaltı merkezinde gözaltında tutulurken RO, Aceh Besar'daki Lhoknga hapishanesinde gözaltına alındı. Sumatra adasındaki Bustanul Salatin kompleksine getirilen çift kalabalığın ortasında 21 kırbaç vuruldu.

ACI İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Çift kırbaç darbeleriyle yere yığıldı. Çiftin başlangıçta her birinin 25 kırbaç alması gerekiyordu, ancak daha sonra ceza azaltıldı. Banda Aceh'deki Banda Aceh Savcılığı Ceza Soruşturma Birimi Başkanı Isnawati şunları söyledi: "İkisi, Jinayat Yasası (İslami ceza hukuku) ile ilgili 2014 tarihli Kanun Aceh 6 Numaralı Madde 25 paragraf (1)'i ihlal ettiler. Vicdanlılık eylemi."