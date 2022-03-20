Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı - Son Dakika
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Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı

20.03.2022 12:47

Brezilya'da dövüş antrenörü Eduardo Alves, dışarıdaki arabasının sallandığını fark etti. Arabanın yanına yaklaşan Alves, karısıyla evsiz bir adamın birlikte olduğunu gördü. Alves, dövdüğü adamı hastanelik etti.

Brezilya'nın Planaltina kentine bağlı Jardim Roriz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre dövüş antrenörü Eduardo Alves, evinde bir süre bulamadığı karısını aramak için dışarı çıktı.

Arabasının sallandığını fark eden adam, karısıyla evsiz erkeği cinsel ilişkiye girerken yakaladı

ARABASINI SALLANIRKEN GÖRDÜ

Arabasında bir gariplik olduğunu fark eden Alves, hemen aracına doğru koştu. Bu sırada karısını gören Alves, yanında da bir adam olduğunu fark etti. Adamın önce karısına tecavüz ettiğini düşünmen Alves, daha sonra durumu anlamasıyla birlikte evsiz adamı hastanelik etti.

Arabasının sallandığını fark eden adam, karısıyla evsiz erkeği cinsel ilişkiye girerken yakaladı

"BANA BİR MESAJ GELDİ"

Üzerini giydikten sonra arabadan inen ve kocasını durdurmaya çalışan kadın, evsiz adamın hastanelik olmasına engel olamadı. Federal Bölge Sivil Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının yakın bir arkadaşına "Evsiz adama yardım etmem konusunda bana bir mesaj geldi, bu yüzden yaptım" dediği iddia edildi.

Arabasının sallandığını fark eden adam, karısıyla evsiz erkeği cinsel ilişkiye girerken yakaladı
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Son Dakika Dünya Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı - Son Dakika
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