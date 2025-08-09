Arap Birliği, İsrail\'in Gazze işgali kararı sonrası acil toplantı düzenleyecek

Arap Birliği'nin, İsrail'in Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı konusunda yarın acil toplanacağı bildirildi.
İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planı sonrası Arap Birliği'nden kritik bir hamle geldi. Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, Arap Birliği'nin 'Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle' yarın acil toplantı düzenleyeceğini açıkladı.
Al-Aklouk, toplantıda, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini' kaydetti.
Al-Aklouk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin görüşüleceğini de vurguladı.
