Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar

Araplar İran\'ın Yanında Savaşmazlarsa \'Büyük İsrail\' Kabusuyla Uyanacaklar
13.03.2026 12:23
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Arap ülkelerine İran'a destek çağrısı yaparak sessiz kalınması halinde bölgenin daha büyük bir jeopolitik tehditle karşı karşıya kalabileceğini savundu; uzmanlar açıklamayı propaganda ve stratejik mesaj olarak değerlendiriyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Orta Doğu'daki savaşla ilgili yaptığı açıklama, bölgesel gerilimin uluslararası söylemlere nasıl yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kim, Arap ülkelerine seslenerek İran'a destek verilmemesi durumunda bölgenin geleceği açısından ciddi sonuçlar doğabileceğini öne sürdü.

"EĞER ARAPLAR BUGÜN UYANIP..."

Kim Jong Un açıklamasında, Arap dünyasının İran'a yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmasının ileride daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalınmasına yol açabileceğini savundu. Kuzey Kore lideri, "Eğer Araplar bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa, yarın 'Büyük İsrail' kabusuyla uyanacaklar. Sessizliğiniz size topraklarınıza mal olacak" ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK MESAJ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Analistler, Kim Jong Un'un sözlerini yalnızca bir siyasi yorumdan ziyade jeopolitik bir mesaj olarak değerlendiriyor. Bu tür açıklamaların özellikle savaş dönemlerinde bölgesel dengeleri etkileyen propaganda ve psikolojik söylem stratejileri kapsamında ele alınması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin İran'a dolaylı destek veren bu açıklaması, Batı karşıtı blok içinde yer alan aktörlerin söylemsel dayanışmasının bir örneği olarak da okunabilir. Kim'in Arap ülkelerine yönelik çağrısı, Orta Doğu'daki ittifakların yeniden şekillenebileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ KÜRESEL SÖYLEME TAŞINIYOR

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın giderek daha geniş bir uluslararası söylem alanı oluşturduğu görülüyor. Kim Jong Un'un açıklaması da bu çerçevede, bölgedeki çatışmanın yalnızca yerel aktörler arasında değil, küresel siyasi söylemler içinde de tartışıldığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, bu tür mesajların doğrudan askeri bir hamleden ziyade, bölgesel kamuoyunu etkilemeye ve stratejik algı oluşturmaya yönelik bir iletişim dili taşıdığına dikkat çekiyor.

