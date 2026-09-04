Araştırma: Baldır kaslarının zayıflığı ölüm riskini iki kat artırıyor - Son Dakika
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Araştırma: Baldır kaslarının zayıflığı ölüm riskini iki kat artırıyor

Araştırma: Baldır kaslarının zayıflığı ölüm riskini iki kat artırıyor
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ABD'de yaklaşık 6 bin hasta üzerinde yapılan araştırma, baldır kaslarının pompalama işlevinin zayıf olmasının ölüm riskini iki kat artırdığını gösterdi. Uzmanlar, masa başında otururken topuk kaldırma hareketinin bile bu kasları çalıştırarak dolaşıma katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

ABD'de yapılan araştırmalar, bacaklardaki kanın kalbe geri taşınmasında önemli rol oynayan baldır kaslarının yeterince çalışmamasının, dolaşım sorunlarının yanı sıra ölüm riskini de iki kattan fazla artırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, kanın bacaklardan kalbe geri taşınmasında baldır kaslarının rolü incelendi. Yürüme, koşma veya parmak ucuna yükselme gibi hareketler sırasında kasılan baldır kaslarının, toplardamarları sıkıştırarak kanın yukarı doğru ilerlemesine yardımcı olduğu belirtildi. Bu mekanizmanın tıp literatüründe vücudun 'ikinci kalbi' olarak adlandırıldığı ifade edildi.

ABD'de bir sağlık merkezi tarafından yaklaşık 6 bin hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, baldır kaslarının kan dolaşımındaki pompalama işlevinin zayıf olmasının sağlık üzerinde olumsuz etkilerle ilişkili olduğu görüldü. Araştırmada, bu kişilerin genel sağlık durumlarının daha hızlı gerilediği ve ölüm risklerinin iki kat arttığı tespit edildi. Uzmanlara göre, bacaklardaki kanın yer çekimine karşı kalbe geri taşınması, baldır kasları ve toplardamarlardaki kapakçıkların birlikte çalışmasıyla mümkün oluyor. Bu sistemin yeterince çalışmaması halinde bacaklarda şişlik, ağrı, ağırlık hissi ve kronik varis gibi dolaşım sorunları görülebiliyor.

'MASA BAŞINDA OTURURKEN TOPUK KALDIRMAK BİLE ETKİLİ'

Hareketsiz yaşam tarzı ve saatlerce masa başında oturmanın bu pompalama mekanizmasını devre dışı bıraktığına dikkat çeken araştırmacılar, gün içinde saat başı ayağa kalkıp yürümenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ayağa kalkmanın mümkün olmadığı durumlarda ise otururken topukları kaldırıp indirme hareketinin baldır kaslarını çalıştırarak kan dolaşımına ve kan şekeri dengesine katkı sağlayabileceği kaydedildi.

Uzmanlar, bacakta ani gelişen şişlik, kızarıklık veya şiddetli ağrının pıhtı belirtisi olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, haftada en az iki buçuk saat tempolu yürüyüş gibi orta yoğunluklu egzersizlerin yapılmasını tavsiye etti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Araştırma: Baldır kaslarının zayıflığı ölüm riskini iki kat artırıyor - Son Dakika

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