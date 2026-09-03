Araştırma: Bükülebilir ultra ince elmas zarlar elektrik üretebiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Araştırma: Bükülebilir ultra ince elmas zarlar elektrik üretebiliyor

Araştırma: Bükülebilir ultra ince elmas zarlar elektrik üretebiliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları, bükülebilir ultra ince elmas zarların mekanik baskı altında elektrik üretebildiğini keşfetti. Bu bulgu, kalp pili gibi tıbbi implantların kendi enerjisini üretmesinin ve yeni nesil sensörlerin geliştirilmesinin önünü açabilir.

YENİ bir araştırma, bükülebilir ultra ince elmas zarların mekanik baskı altında elektrik üretebildiğini gösterdi.

Hong Kong Üniversitesi (HKU) Mühendislik Fakültesi'nden araştırmacılar, uzun süredir piezoelektrik özelliği bulunmadığı kabul edilen elmasın elektrik üretebildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemle ürettikleri ultra ince ve esnek polikristalin elmas zarların bükülme sırasında ölçülebilir ve kararlı voltaj sinyalleri yaydığını tespit etti.

Prof. Dr. Zhiqin Chu ve Prof. Dr. Yuan Lin'in yürüttüğü çalışma kapsamında incelenen elmasın, bükülebilir bir yapıya kavuşturulması halinde kristal sınırlarında elektriksel yük kutuplaşması oluşturduğu belirlendi. Söz konusu kutuplaşmanın, zarın alt ve üst yüzeyleri arasında potansiyel bir fark yaratarak elektrik akımı ürettiği kaydedildi. Sertliği, yüksek ısı iletkenliği ve kimyasal kararlılığıyla öne çıkan elmasın bugüne kadar yalnızca pasif bir taşıyıcı malzeme olarak değerlendirildiğini hatırlatan araştırmacılar, yeni keşifle malzemenin aktif bir elektrik kaynağına dönüştüğünü bildirdi. Yapılan dayanıklılık testlerinde ise elmas zardan sağlanan elektrik akımının dış etkenlerden bağımsız ve tekrarlanabilir olduğu kanıtlandı.

'KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN TIBBİ İMPLANTLARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR'

Uzmanlar, elmasın insan dokusuyla uyumlu (biyouyumlu) ve toksik olmayan yapısı sayesinde tıbbi teknolojilerde kullanılma potansiyeline sahip olduğunu aktardı. Yeni yöntemin, kalp pili ve vücut içi sensörler gibi implantların ihtiyaç duyduğu enerjiyi vücut hareketlerinden sağlayabilecek sistemlerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların mikro enerji sistemleri, giyilebilir teknolojiler ve yüksek hassasiyetli yeni nesil sensörler gibi alanlarda yeni uygulamaların geliştirilmesinin önünü açabileceğini de söyledi.

Kaynak: DHA

Hong Kong, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Araştırma: Bükülebilir ultra ince elmas zarlar elektrik üretebiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
KKTC’de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı KKTC'de gemi kazası nedeniyle müzik yasağı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nın adını “Trump Boğazı“ olarak değiştirme önerisi Trump'tan Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme önerisi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin millete verdiği 7 sözü açıkladı Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu

17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:33
Silivri’deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu
16:24
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek
16:08
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 17:47:22. #7.13#
SON DAKİKA: Araştırma: Bükülebilir ultra ince elmas zarlar elektrik üretebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement