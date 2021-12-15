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Araştırma: Uzay mühendisleri ve beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir - Son Dakika
BBC

Araştırma: Uzay mühendisleri ve beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir

15.12.2021 14:23
Araştırma: Uzay mühendisleri ve beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hem uzay mühendisleri hem de beyin cerrahlarının toplumun geri kalanından daha zeki olduklarına dair bir işaret yok.

Beyin cerrahı ya da uzay mühendisi olmak gibi bir kariyer hedefiniz mi var? Belki de bu, çok uzak bir hayal değildir.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hem uzay mühendisleri hem de beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir.

Tıp dergisi British Medical Journal'da yayımlanan araştırmanın sonuçları, bu iki meslek grubundakiler ile İngiltere toplumunun diğer üyeleri arasında zeka düzeyi anlamında çok az bir fark olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, aslında bu iki meslek grubundan hangisinde zeka eşiğinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlıyordu.

Araştırmacılar, toplumda bu iki sektörle ilgili kamuoyu algısının nasıl olduğunu da inceledi.

Önümüzdeki on yıllar içinde iki sektöre de ilginin azalacağını öngören araştırmacılar, beyin cerrahisi ve uzay mühendisliği ile ilgili kalıplaşmış düşüncelerin üzerine gitmeyi hedefledi.

Böylece daha fazla insanın bilim dünyası için önemli olan bu iki alanda iş bulmak isteyebileceklerini düşündüler.

Araştırma kapsamında, beyin cerrahları ve uzay mühendislerinden oluşan iki ayrı gruba, altı bilişsel alanda internet üzerinden bazı testler uygulandı.

Londra'daki Imperial College kurumunun hazırladığı test, soruları yanıtlayan kişinin İngiltere toplumunun geri kalanına oranla zeka düzeyinin ne durumda olduğunu tespit etmeyi amaçlıyor.

"Great British Intelligence Test" adı verilen bu deney ile, katılımcı kişiyi, hafızası, dikkat düzeyi, duygularını nasıl işlemden geçirdiği gibi konular üzerinden test edebilmek hedefleniyor.

Sektörler karşılaştırıldı

Araştırma için katılımcılara yaşları, cinsiyetleri ve sektör deneyimleri de soruldu.

Araştırmacılar daha sonra bu sonuçlar üzerinden iki sektör arasında bir karşılaştırma yaptı. Bu sonuçları daha önce İngiltere'de yaşayan 18 bin katılımcının test sonuçlarından alınan verilerle karşılaştırdılar.

Beyin cerrahları, nadir kullanılan kelimeleri tanımlayabilmek gibi anlamsal sorun çözme becerileri alanında, uzay mühendislerine göre daha yüksek puanlar aldı.

Öte yandan uzay mühendisleri, dikkat becerilerinin yanı sıra, birinin elindeki nesnelerin fotoğrafını başka yönde döndürmek gibi zihinsel manipülasyona dönük görevlerde beyin cerrahlarına oranla daha başarılı bir performans sergiledi.

Uzay mühendisleri ile diğer sektör ve alanlarda çalışan toplumun diğer kesimlerinden alınan puanlar arasında ise ciddi bir fark olmadığı gözlemlendi.

Beyin cerrahları ise, sadece iki alanda halkın kalanına oranla daha farklı puanlar kaydetti. Beyin cerrahlarının problem çözme hızları daha fazlaydı ancak hafızayı kullanma ve hatırlama konusunda daha yavaş oldukları belirlendi.

Araştırmacılara göre, sonuçlar "beyin cerrahisinin hızlı olmayı gerektiren doğası" ile bağlantılı olabilir. Daha düşük ihtimalle de olsa, bu sonuçların bir başka açıklaması da, beyin cerrahlarının "zaman yönetiminin kritik olduğu durumlarda hızlı karar almaları için aldıkları eğitimler" olabilir.

"Hem beyin cerrahları hem de uzay mühendisleri, gereksiz bir şekilde fazla idealleştirilmiş olabilir" denilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Belki de bunlardan daha başka özellikler idealize edilmeyi hak ediyordur ve gelecekte yapılacak çalışmalar, idealize edilmeyi en çok hak eden mesleği tespit etmeyi amaçlamalıdır."

Araştırma: Uzay mühendisleri ve beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir
Araştırma: Uzay mühendisleri ve beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir

Beyin Cerrahisi, Araştırma, England, Uzay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Araştırma: Uzay mühendisleri ve beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir - Son Dakika Dünya

BBC

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