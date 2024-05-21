Arjantin Cumhurbaşkanı İspanya Başbakanı'nın eşini hedef aldı - Son Dakika
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Arjantin Cumhurbaşkanı İspanya Başbakanı'nın eşini hedef aldı

Arjantin Cumhurbaşkanı İspanya Başbakanı\'nın eşini hedef aldı

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Madrid'de katıldığı aşırı sağcı bir toplantıda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşini hedef aldı. Milei, İspanya Başbakanı'nın eşi Begona Gomez'in yolsuzluk yaptığını söyledi. İspanya Arjantin'den özür talep etti, ancak Arjantin hükümeti talebi reddetti. İspanya'nın Arjantin'le diplomatik ilişkileri kesme tehdidi bulunuyor.

21.05.2024 06:07
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Tartışmalı söylemleriyle bilinen Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı aşırı sağcı bir siyasi toplantı sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşini hedef aldı.

Milei, doğrudan adını anmasa da, İspanya Başbakanı'nın eşi Begona Gomez'in "yolsuzluk yaptığını" söyledi.

İspanya'da sağcı bir yolsuzlukla mücadele grubunun iddiaları sonrası, Begona Gomez hakkında mahkeme ön soruşturma yapılması kararı vermişti. Ancak savcılar herhangi bir kanıt olmadığını söyleyerek soruşturmanın düşürülmesi çağrısı yapmıştı.

Milei'nin sözleri sonrası İspanya Arjantin'den özür talep etti. Arjantin hükümeti ise bu talebi reddederek, "İspanya'nın Milei hakkında sarf edilen sözlerden dolayı özür dilemesini" istedi.

Milei ne söyledi?

İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı sağcı Vox partisinin etkinliğine davet edilen Arjantin Cumhurbaşkanı Milei, uzun süredir yaptığı gibi "küresel elitleri" hedef aldı, "sosyalizmin tehlikelerinden" ve "koltuğuna bağlı insanların verdiği zarardan" bahsediyordu.

Milei o sırada Gomez'in geçirdiği yolsuzluk soruşturmasına atıfla, "Eğer yolsuz bir karınız varsa, iş daha da çirkinleşir" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Arjantinli Büyükelçiyi çağırarak, Milei'nin hem İspanya'ya hem de ülkenin liderine hakaret ettiğini söyledi.

Albares, özür dilenmediği takdirde İspanya'nın Arjantin'le diplomatik ilişkileri kesebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Arjantin İçişleri Bakanı Guillermo Francos, "özür dilemeyeceklerini" vurgulayarak, Milei hakkında daha önceden sarf edilen sözlerden dolayı İspanya'nın özür dilemesi gerektiğini savundu.

Mayıs ayı başında İspanya'da bir bakan Arjantin liderinin geçmişte uyuşturucu kullandığı suçlamasını yapmıştı. Milei ise İspanya'nın sosyalist başbakanını hedef almıştı.

Bu, Milei'nin diğer ülke liderleriyle ilk atışması değil. Milei, önceden de Brezilya lideri Lula da Silva'ya "öfkeli komünist", Meksika lideri Andres Manuel Lopez Obrador'a "cahil" demişti.

'Temiz Eller' grubu, iddiaların yanlış olabileceğini kabul etti

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Begona Gomez, yolsuzluk iddialarından herhangi bir ceza almadı ve soruşturmaya gerek olmadığı savcılar tarafından bildirildi.

Gomez hakkında şikayette bulunan yolsuzlukla mücadele grubu, daha sonra iddiaların yanlış olabileceğini kabul etmişti.

Başbakan Sanchez, iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamak için eşinin yargıyla işbirliği yapacağını da söylemiş, “sağ ve aşırı sağın daha önce görülmemiş bir karalama ve taciz kampanyası yaptığını" dile getirmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Arjantin Cumhurbaşkanı İspanya Başbakanı'nın eşini hedef aldı - Son Dakika

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