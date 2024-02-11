Arjantin lideri Javier Milei, ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' dediği Papa'ya sarıldı - Son Dakika
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Arjantin lideri Javier Milei, ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' dediği Papa'ya sarıldı

İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.

11.02.2024 23:37  Güncelleme: 23:42
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İsrail'i ziyaretinde "Yahudi olabilirim" çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı.

Arjantin lideri Javier Milei, 'Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi' dediği Papa'ya sarıldı

PAPA'YA "ŞEYTANIN YERYÜZÜNDEKİ TEMSİLCİSİ" DEMİŞTİ

Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisini komünizm ile suçlamıştı. Milei, açıklamalarında "sosyal adaleti savunan embesil" ve "şeytanın yeryüzündeki temsilcisi" gibi ifadeler kullanmıştı.

Arjantin lideri Javier Milei, 'Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi' dediği Papa'ya sarıldı

Papa ise bu sözlere "Seçim kampanyasında bazı şeyler söylenir... ama bunlar geçici şeylerdir, biraz dikkat çekmek için kullanılan, ama sonra kendi kendine kaybolan şeyle" diyerek cevap vermişti.

Arjantin lideri Javier Milei, 'Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi' dediği Papa'ya sarıldı
Arjantin lideri Javier Milei, \'\'Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi\'\' dediği Papa\'ya sarıldı

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Son Dakika Dünya Arjantin lideri Javier Milei, ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' dediği Papa'ya sarıldı - Son Dakika


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