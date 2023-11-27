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Artvin'de fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika

Artvin'de fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu

Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu. Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait 'FR Pearl' isimli gemi için çalışmalar başlatıldı.

Artvin\'de fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu
27.11.2023 - 10:35,
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Artvin'in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu.

Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi Artvin'in Hopa ilçesi açıklarından fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklendi. Gemi daha sonra ise karaya oturdu. Karaya oturan gemi için çalışma başlatılırken, fırtınanın bölgede etkili olması çalışmaları güçleştiriyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Artvin'de fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika
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