Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor

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Avrupa, sıcak hava kabusu yaşıyor. İngiltere tarihinde hava sıcaklığı ilk kez 40 santigrat derecenin üzerine çıktı. Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı İngiltere'nin başkenti Londra'da 10 farklı noktada yangın çıkarken, şehrin itfaiye teşkilatı daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek "acil durum" ilan etti. Açıklamada, halktan "parklarda, evlerin teras ve balkonlarında mangal yapmaması" çağrısında bulunuldu.

6 EV YANGINDA KÜL OLDU, OTOMOBİLLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Tarihin en sıcak gününü yaşayan ülkede Londra'nın doğusunda Wennington bölgesi adeta cehennemi yaşadı. İki büyük malikane dahil toplamda 6 evi yangın yutarken, 12'den fazla ahır zarar gördü, otomobiller kullanılmaz hale geldi.

"SAATTE YAKLAŞIK 400 ARAMA GELİYOR"

Londra itfaiyesi dün gece, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en yoğun gün olduğunu ve başkentin dört bir yanına en az 110 itfaiye aracının gönderildiğini açıkladı. İngiliz sağlık hizmetlerinden yapılan açıklamada da ambulans telefon hattına saatte yaklaşık 400 aramanın geldiği aktarılarak, halktan gün içerisinde sıvı tüketimine özen göstermeleri talep edildi. Londra, Hertfordshire, Buckinghamshire, Güney Yorkshire ve Leicestershire gece boyunca yangınlarla mücadele ederken, İskoçya ve Galler'de de yangınlar çıktı.

HALK SİPERLER KAZDI, ÖNLEM ALDI

Cehennemi yaşayan kentlerden Wennington'da alevlerin sardığı evlerde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiyeciler seferber oldu. Halk, alevler evlerine ulaşmasın diye siperler kazdı. Yerel meclis üyesi Susan Ospreay bölgeden yaptığı açıklamada, "Wennington Köyü yangınla tamamen harap oldu" dedi. Ülkede aşırı sıcaklar eğitime de engel oldu. Ülke genelinde 170'den fazla okul kapatıldı. Sağlık hizmetleri de aşırı sıcaklardan nasibini aldı. Ameliyathaneler kapatıldı, hastaneler randevuları ve acil olmayan operasyonları iptal etti.

ATİNA DA ALEVLERE TESLİM

Oxford Üniversitesi İklim Ekonomisi Profesörü Sam Fankhauser, "Günümüzde hava sıcaklarında rekor seviyelerin görülmesi, küresel karbon emisyonlarını azaltma ve iklimimizi istikrara kavuşturma konusundaki acil ihtiyacın açık bir hatırlatıcısıdır" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri de Yunanistan oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Penteli Dağı'nda çıkan orman yangınının evlere de sıçradığı bildirildi. Penteli Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukların bir kısmı başka hastanelere sevk edilirken bir kısmı evlerine gönderildi.

FRANSA VE İSPANYA'DA ORMAN YANGINLARI

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da La Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerindeki yangın 8 gündür devam ederken İspanya'da geçen haftadan bu yana yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığı bildirildi. Fransa basını ve Gironde Valiliğinden paylaşılan bilgilere göre, dün bölgeden 16 bin kişinin daha çıkarılmasıyla, tahliye edilenlerin sayısı 36 bin 600'e çıktı. Aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Gironde'daki yangınların kontrol altına alınmasında güçlük yaşandığı bildirildi.

İspanya'da ise 13 Temmuz'dan bu yana süregelen yangınlarda 60 bin hektar alanın kül olduğu aktarıldı. Ülkede, yangınlar nedeniyle son 15 yılın en kötü yazının yaşandığı ve halihazırda devam eden 30 yangından 20'sinin halen kontrol altına alınamadığı belirtildi.