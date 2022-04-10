Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri - Son Dakika

HONG KONG, 10 Nisan (Xinhua) — Afganistan, Endonezya, Malezya, Nepal ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde Müslümanlar, İslam'ın kutsal ayı Ramazan'da oruç tutuyor, namaz kılıyor ve tefekkür ediyor.

Nepal'in başkenti Katmandu'daki bir camide Müslümanlar kutsal ay Ramazan'da ilk Cuma namazını kılıyor, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar kutsal ay Ramazan'ın ilk Cuma namazını kıldıkları camiden ayrılırken görülüyor, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Merdeka Meydanı'nda Malezyalı Müslümanlar, kutsal ay Ramazan'da gün batımından sonra oruçlarını açıyor, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te Afgan erkekler, kutsal ay Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine oruçlarını açmaları için iftar yemeği dağıtıyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Kawa Basharat/Xinhua)

Afganistan'ın Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te, kutsal ay Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine oruçlarını açmaları için dağıtılan bir iftar yemeği görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Kawa Basharat/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde kutsal ay Ramazan'da insanlar gün batımından sonra iftar yemeği yiyor, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Java eyaletinin merkezi Bandung'da bir kadın, kutsal ay Ramazan'da fenerlere bakıyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)