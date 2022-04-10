Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri - Son Dakika
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Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri

10.04.2022 10:43
Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri

HONG KONG, 10 Nisan (Xinhua) — Afganistan, Endonezya, Malezya, Nepal ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde Müslümanlar, İslam'ın kutsal ayı Ramazan'da oruç tutuyor, namaz kılıyor ve tefekkür ediyor.

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HONG KONG, 10 Nisan (Xinhua) — Afganistan, Endonezya, Malezya, Nepal ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde Müslümanlar, İslam'ın kutsal ayı Ramazan'da oruç tutuyor, namaz kılıyor ve tefekkür ediyor.

Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri
Nepal'in başkenti Katmandu'daki bir camide Müslümanlar kutsal ay Ramazan'da ilk Cuma namazını kılıyor, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Müslümanlar kutsal ay Ramazan'ın ilk Cuma namazını kıldıkları camiden ayrılırken görülüyor, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Merdeka Meydanı'nda Malezyalı Müslümanlar, kutsal ay Ramazan'da gün batımından sonra oruçlarını açıyor, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri
Afganistan'ın Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te Afgan erkekler, kutsal ay Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine oruçlarını açmaları için iftar yemeği dağıtıyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Kawa Basharat/Xinhua)

Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri

Afganistan'ın Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te, kutsal ay Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine oruçlarını açmaları için dağıtılan bir iftar yemeği görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Kawa Basharat/Xinhua)

Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri
Endonezya'nın Yogyakarta kentinde kutsal ay Ramazan'da insanlar gün batımından sonra iftar yemeği yiyor, 9 Nisan 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri

Endonezya'nın Batı Java eyaletinin merkezi Bandung'da bir kadın, kutsal ay Ramazan'da fenerlere bakıyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri - Son Dakika


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