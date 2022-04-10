HONG KONG, 10 Nisan (Xinhua) — Afganistan, Endonezya, Malezya, Nepal ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde Müslümanlar, İslam'ın kutsal ayı Ramazan'da oruç tutuyor, namaz kılıyor ve tefekkür ediyor.
HONG KONG, 10 Nisan (Xinhua) — Afganistan, Endonezya, Malezya, Nepal ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde Müslümanlar, İslam'ın kutsal ayı Ramazan'da oruç tutuyor, namaz kılıyor ve tefekkür ediyor.
Afganistan'ın Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te, kutsal ay Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine oruçlarını açmaları için dağıtılan bir iftar yemeği görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Kawa Basharat/Xinhua)
Endonezya'nın Batı Java eyaletinin merkezi Bandung'da bir kadın, kutsal ay Ramazan'da fenerlere bakıyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
10.04.2022 10:51:14. #1.11#
SON DAKİKA: Asya Ülkelerinden Ramazan Görüntüleri - Son Dakika